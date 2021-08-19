 ألمانيا تجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية | DW الأخبار | DW | 22.03.2022

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DW الأخبار

ألمانيا تجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

عادت ألمانيا بصفتها أكبر اقتصاد أوروبي إلى جذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية. ومن الأمثلة على شركة تسلا الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية.

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