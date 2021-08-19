ألمانيا تجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

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عادت ألمانيا بصفتها أكبر اقتصاد أوروبي إلى جذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية. ومن الأمثلة على شركة تسلا الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية.
بحضور المستشار الألماني ونائبه الذي يشغل أيضا حقيبة الاقتصاد، شركة تيسلا للسيارات الكهربائية تفتتح مصنعها على أطراف العاصمة برلين، والذي ينتظر منه توفير نحو 12 ألف وظيفة وطاقة انتاجية تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا.
قررت شركة تسلا للسيارات الكهربائية استدعاء كل السيارات من "موديل 3" التي تمت صناعتها خلال الفترة من 2017 إلى 2020، بالإضافة إلى حوالي 119 ألف سيارة من "موديل إس" تم تجميعها اعتبارا من 2014، وذلك بسبب مشاكل فنية.
قضت المحكمة الإدارية العليا لولايتي برلين وبراندنبورغ بوقف إزالة المزيد من الأشجار في موقع بناء مصنع شركة تسلا للسيارات الكهربائية بالقرب من برلين. هذا الحكم يأتي في صالح الأفاعي الملساء والسحالي الرملية. كيف ذلك؟
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