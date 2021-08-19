ألمانيا تجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

تسلا تستدعي نحو نصف مليون سيارة بسبب مشكلات فنية

قررت شركة تسلا للسيارات الكهربائية استدعاء كل السيارات من "موديل 3" التي تمت صناعتها خلال الفترة من 2017 إلى 2020، بالإضافة إلى حوالي 119 ألف سيارة من "موديل إس" تم تجميعها اعتبارا من 2014، وذلك بسبب مشاكل فنية.