ألمانيا تتوقع تراجع طلبات اللجوء لأقل من المسموح به في 2018

أشارت توقعات الحكومة الألمانية إلى أن مجموع عدد طلبات اللجوء، التي يقدمها أشخاص لأول مرة، سيصل في العام الحالي إلى 166 ألف طلب، حسبما صرح متحدث باسم الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد (16 ديسمبر/ كانون الأول 2018).

ويتضمن هذا العدد وفقا لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد 30 ألف، طفل تقل أعمارهم عن عام، وقد ولدوا في ألمانيا وتم تسجيلهم في طلبات اللجوء الأولية، كما حدث مع والديهم.

وبذلك تتراجع أعداد طلبات اللجوء في 2018 مقارنة بعام 2017، بنسبة حوالي 16 في المائة، حيث كانت الطلبات العام الماضي 198 ألفاً و317 طلباً.

وأضحت احصائيات الحكومة الألمانية كما نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أن 38500 شخص حصلوا هذا العام على تأشيرة دخول ألمانيا في إطار لم الشمل. واستقبلت ألمانيا 4600 لاجئ لأسباب إنسانية.

وفي المقابل فإن 26500 لاجئ غادروا ألمانيا لعدم حصولهم على حق اللجوء أو لأنهم قدموا طلبات لجوء في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. كما غادر 18500 لاجئ ألمانيا طواعية عائدين إلى أوطانهم.

وكانت إحصائيات اللجوء الشهرية قد أوضحت منذ بعض الوقت أن الحكومة ستظل ملتزمة بالحد الأدنى للمهاجرين، والذي يتراوح بين 180 إلى 220 ألف شخص، والذي كان قد تم الاتفاق عليه في معاهدة الائتلاف الحكومي في مارس/ آذار الماضي.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)