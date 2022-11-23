ألمانيا تتمسك بفليك رغم الخروج المبكر من كأس العالم

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2022) في بيان أن المدرب هانز فليك سيستمر في منصبه رغم الخروج المبكر من كأس العالم. وتعرض فليك ومدير الفريق أوليفر بيرهوف لانتقادات حادة بعد الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي في قطر.

وقد أصبح بيرهوف أول ضحية للخروج المبكر ورحل عن منصبه قبل عامين من انتهاء عقده، لكن فليك سيستمر.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف في بيان "نحن مقتنعون أن بطولة أوروبا 2024 في بلادنا ستمثل فرصة رائعة لكرة القدم في ألمانيا. هدفنا أن نحقق النجاح الرياضي. كل ثقتنا في هانزي فليك".

وأضاف "مع التفكير في خليفة أوليفر بيرهوف، لقد اتفقنا على أننا سنناقش أولا الهيكلة المستقبلية في الاتحاد الألماني ثم سنتخذ القرار بشأن التعيين".

وودعت ألمانيا كأس العالم في قطر بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل مع إسبانيا والفوز على كوستاريكا في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

وكانت ألمانيا قد خرجت أيضا من دور المجموعات في كأس العالم 2018 في أول خروج مبكر في 80 عاما، كما فشلت في عبور دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2020 العام الماضي.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ)