ألمانيا تتكهن بمستقبل مدرب كرة القدم لوف

قال فيليب لام، القائد السابق لمنتخب ألمانيا، عن مدرب المنتخب يوآخيم لوف عقب خروج "المانشافت" من دور المجموعات في مونديال روسيا: "أفترض بقاءه، لأنه لازال يحلم بأن يكون بطلاً لأوروبا. لقد كان بطلاً للعالم من قبل". وأوضح لام أنه بعد الهزيمة المفاجئة أمام كوريا الجنوبية والخروج من الدور الأول لكأس العالم "لوف سيسأل نفسه، لماذا أنا المدرب المناسب حتى الآن؟ هل بإمكاني تحفيز الفريق بعد ذلك؟ وهذا السؤال هو وحده من سيجيب عنه".
وساندت غالبية الألمان في استطلاع للرأي بأن يقدم يوآخيم لوف استقالته، إذ أن 55 في المائة من المستطلعة آراؤهم وافقوا على أن يستقيل لوف بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين لصفر. وظل 12 في المائة بدون رأي، فيما عارض 33 في المائة استقالة لوف.
ويتولى يوآخيم لوف، البالغ من العمر 58 عاماً، تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم منذ 2006، وقاد المنتخب الألماني في 2014 لنيل لقب بطولة العالم في البرازيل. وقبل انطلاق البطولة في روسيا، كان لوف قد مدد عقده مع اتحاد كرة القدم الألماني حتى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
ويتساءل الكثيرون عن الشخصيات المحتملة لخلافة لوف في هذا المنصب، إذ يدور الحديث عن يورغن كلوب، المدرب الحالي لنادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك توماس توخل، الذي بدأ مشواره الدولي مع باريس سان جيرمان منتقلاً من بوروسيا دورتموند. كما أن هناك المدرب السابق للايبزيغ، رالف هازنهوتل. وإلى حد الآن لم يتم اختيار مدرب أجنبي للقيام بهذه المهمة في تاريخ الكرة الألمانية.
تكهنات قوية حول مستقبل لوف
ويعود المنتخب الألماني الأول لكرة القدم إلى ألمانيا اليوم الخميس (28 يونيو/ حزيران 2018) بعد خروجه من كأس العالم، مع بدء التحقيق في أداء الفريق بكأس العالم والذي بلغ ذروته بالخسارة بهدفين لصفر أمام كوريا الجنوبية في كازان. وسيناقش لوف مستقبله في تدريب الفريق مع الاتحاد الألماني للعبة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تصريحات على لسان رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد يقول خلالها إنه التقى بلوف مساء أمس الأربعاء عقب الخروج من كأس العالم.
وقال غريندل لـ"بيلد": "اتفقنا على أننا سنناقش خلال الأيام القليلة المقبلة كيف ينبغي أن تستمر الأمور". وعاد الفريق لمقر إقامته في فاتونتينكي بالقرب من موسكو لقضاء آخر ليلة في روسيا عقب الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية.
وودع المنتخب الألماني، الفائز بالبطولة أربع مرات وبطل العالم في 2014، البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى. وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ الخميس بعد أن تم تأجيل رحلة عودتهم إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة تابعة لشركة "لوفتهانزا" ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، مما يعني أن الطائرة ستصل إلى مطار فرانكفورت حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش .
وأدت هذه الخسارة إلى تكهنات بمستقبل يوآخيم لوف مدرب الفريق. كما بات مستقبل العديد من اللاعبين الدوليين مثار شك كبير. ولم يستبعد لوف الاستقالة من منصبه، وقال في لقاء تلفزيوني: "من المبكر جداً بالنسبة لي الرد على هذا السؤال. نحتاج لساعتين لرؤية كل شيء بوضوح". وأضاف: "الحزن بداخلي عميق. لم أكن أتخيل أن نخسر أمام كوريا الجنوبية".
وقال رئيس الاتحاد الألماني غريندل إن لوف وجهازه الفني سيقومون بتحليل أداء الفريق في روسيا. وقال: "سيتعين عليهم شرح ما حدث لنا ومن ثم سنتخذ النتيجة المنطقية".
ورغم أن المنتخب الألماني لم يسبق له من قبل الخروج من كأس العالم بعد دور المجموعات منذ ثمانين عاماً، إلا أنه عانى من الخروج المبكر ثلاث مرات في البطولة الأوروبية. وفي كل مرة يرحل المدير الفني، حيث رحل يوب ديرفال في 1984 وإريش ريبيك في 2000 ورودي فولر في 2004. ولخص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صدمة خروج المنتخب الألماني قائلاً: "هكذا تسير كرة القدم".
ورغم خروج المنتخب الألماني من البطولة، قال منظمو المهرجان الجماهيري بجانب بوابة براندنبورغ ببرلين إنه سيظل مفتوحاً.
م.أ.م/ ي.أ
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
مانويل نوير
استعاد مانويل نوير عافيته أسبوعين قبيل انطلاق مونديال روسيا 2018 (14 يونيو/ تموز)، وذلك بشهادة الطاقم الطبي للمانشافت. وأثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الألماني لكرة القدم أكد لوف أن نوير سيكون الحارس رقم 1 للمانشافت في روسيا.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
مارك أندريه تيرستيغن
بعد غياب نوير، تحول حارس مرمى برشلونة الإسباني إلى الحارس رقم 1 في صفوف المنتخب الألماني. وشارك إلى غاية اللحظة في 19 مبارة دولية، لكنه لم يشارك في أي مونديال.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
كيفين تراب
قرر لوف استدعاء حارس مرمى باريس سان جيرمان إلى معسكر تيرول التدريبي، مع العلم أنه ومع الفريق الفرنسي قضى معظم الوقت في دكة البدلاء وتنقصه الممارسة.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
جيروم بواتينغ
من بين أهم أعمدة المنتخب الألماني. بعد إصابته في مارس/ آذار الماضي، ساد الخوف من احتمالية تغيبه عن المونديال. لكنه ولحسن الحظ سيرافق المانشافت إلى روسيا. لعب 70 مبارة، وشارك مرتين في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
ماتس هوملز
الثنائي بواتينغ وهوملز يشكلان كما في بايرن ميونيخ صمام دفاع المنتخب الألماني. وبالنسبة للوف فإن هوملز من أهم اللاعبين في عملية فتح الطلعات الهجومية. شارك في 63 مباراة ومرة واحدة في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
أنطونيو روديغر
يتم تشبيه كثيرا ببواتينغ. ولوف يثق في لاعب تشيلسي بشكل كبير. شارك في 23 مباراة ومرة واحدة في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
نيكلاس زوله
من المنتظر أن يقضي زوله معظم الوقت على دكة البدلاء، رصيده من المباريات الدولية لا يتعدى تسع مباريات.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
يوشوا كيميش
من المنتظر أن يلعب كيميش في مركز الظهير الأيمن، رغم أنه يلعب أيضا في وسط الميدان الدفاعي. لكن لوف يفضل إدخاله في هذا المركز، لأنه يمنحه حسب رأيه مساحة أكبر للهجوم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
يوناس هيكتور
موسم سيء قضاه هيكتور مع فريقه كولن: أولا تعرض لإصابة بليغة، ثم مني مع فريقه بنكسة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. ومن المنتظرأن يلعب أساسيا في مركز الظهير الأيسر. شارك في 36 مباراة وفي ثلاث مرات في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
مارفين بلاتينهارت
يعول عليه لوف كبديل عن يوناس هيكتور. رصيده من المباريات الدولية ست مباريات، ولم يشارك في أي نهائيات في السابق.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
ماتياس جينتر
سبق له أن رافق منتخب بلاده إلى مونديال البرازيل، لكنه لم يشارك في أي مباراة. ولهذا اعتبر المراقبون اختياره ضمن التشكيلة الأولية أمرا مفاجئا.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
سامي خضيرة
هي المشاركة الثالثة لنجم اليوفي الإيطالي. مركزه في وسط الملعب قار ولا أحد ينافسه فيه. شارك في 73 مباراة، أحرز فيها سبعة أهداف.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
توني كروز
يلعب إلى جانب خضيرة في خط الوسط. نجم ريال مدريد يعد من بين أفضل لاعبي وسط الميدان في العالم. شارك في 82 مباراة، ومرتين في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
سباستيان روده
سيقوم بدور "جوكر" خط الوسط في روسيا. يمكنه اللعب كظهير أيمن أو في خط الوسط الدفاعي. شارك في 24 مباراة دولية، وروسيا ستكون أول مشاركة له في المونديال.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
إلكاي غوندوغان
لسوء حظه أنه وفي اللحظات الأخيرة تخلف نجم مانشستر يونايتد عن المشاركة في مونديال البرازيل بسبب الإصابة، والشيء ذاته تكرر بعد سنتين في نهائيات كأس أمم أوروبا. وهذه المرة يبدو أن الحظ ابتسم له أخيرا. رصيده من المباريات الدولية 24 مباراة.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
مسعود أوزيل
يعاني لاعب أرسنال من تراجع في مستواه، رغم ذلك استدعاه لوف إلى روسيا. لعب 89 مبارة دولية، ومرتين في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
توماس مولر
مرة قال مدرب بايرن ميونيخ السابق الهولندي لويس فان خال، إنه لا يكمن اللعب بدون مولر. وهذا ينطبق أيضا على لوف. في جنوب إفريقيا 2010 فاز بلقب هدافي المونديال.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
ماركو رويس
أخيرا سيشارك مهاجم بروسيا دورتموند في المونديال. رويس لم يسلم منذ انطلاق مسيرته الاحترافية من نحس الإصابة، ومن تمّ كان أداءه بين النازل والطالع. شارك في 29 مباراة دولية.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
يوليان دراكسلر
مهمة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ممارسة مزيد من الضغط والرفع من إيقاع الهجوم على الجانب الأيسر. 42 مباراة دولية، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
ليون غوريتسكا
تألق مع شالكه، ومن المقرر أن يلعب الموسم القادم في صوفوف بايرن ميونيخ. من المتوقع أن يقضي المهاجم، في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، معظم الفترات على دكة البدلاء. شارك إلى غاية اللحظة في 14 مباراة دولية.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
تيمو فيرنر
متوهج وسريع مع الدقة في التسديد. بعد أن توج هكداف لبطولة كأس القارات تسلق مهاجم لايبزيغ صدارة قائمة لوف للهدافين. شارك في 12 مباراة دولية وروسيا أول مونديال للاعب الشاب (22 عاما).
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
ماريو غوميس
في كأس أمم أوروبا في فرنسا قبل عامين، لعب مهاجم شتوتغارت دورا بارزا في تأهل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي. لكن مباراة نصف النهائي كانت محطة غوميس الأخيرة بعد تعرضه للإصابة. لعب في 73 مباراة دولية، وهذه هي المرة الثانية التي يرافق فيها المانشافت إلى النهائيات.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
يوليان براند
قضى في صفوف فريق باير ليفركوزن، موسما مهما استطاع فيه تحمل مسؤوليات أكبر، ما ساعده على بلوغ مستوى من النضج وتطوير أداءه بشكل ملفت، وهو ما عجل بمكافئة لوف له. شارك في 14 مباراة دولية.