ألمانيا تتعهد بمساعدات بقيمة 125 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء (23 مايو/ أيار 2023)، أن ألمانيا تعهدت بمساعدات بقيمة 125 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للعامين القادمين. وذكر بيان حكومي أن وفدين فلسطيني وألماني وقعا بروتوكول التعاون، عقب اختتام المشاورات السنوية بين الطرفين، والتي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعامين 2023-2024 في برلين.

وبحسب البيان تعهدت الحكومة الألمانية خلال المشاورات بمبلغ 125 مليون يورو للعامين القادمين لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في مناطق السلطة الفلسطينية تهم قطاعات المياه والصرف الصحي، والحكم المحلي، والتشغيل. وكذلك مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع الحيوية في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

ومن جهته، ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي استقبل اليوم في رام الله وزير الدولة الألماني توبياس ليندنر، الدعم الألماني الثابت والمستمر لفلسطين، مؤكدا "أهمية تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك ما بين البلدين على الأصعدة كافة".

وتعد ألمانيا ثالث أكبر مانح للشعب الفلسطيني بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تقدم إضافة إلى الدعم التنموي أكثر من 180 مليون يورو سنويا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاحتياجات الطارئة.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)