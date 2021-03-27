 ألمانيا تتراجع مركزين في ترتيب دولي لحرية الصحافة.. والسبب؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.04.2021

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ألمانيا تتراجع مركزين في ترتيب دولي لحرية الصحافة.. والسبب؟

لم يعد أحدث مؤشر لحرية الصحافة نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" يضم ألمانيا بين الدول الرائدة. ومن بين 180 دولة تم تقييمها، جاءت ألمانيا في المركز الثالث عشر بانخفاض مركزين عن ترتيب العام الماضي. فما الذي تغير؟

إعلاميون يتعرضون للدفع خلال مظاهرة لحزب البديل من أجل ألمانيا

تسببت الاعتداءات المتكررة على الصحفيين خلال المظاهرات في ألمانيا بتراجع ترتيب البلاد مركزين في حرية الصحافة

خرجت ألمانيا من قائمة "الدول الرائدة" عالمياً في حرية الصحافة وفق أحدث مؤشر لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الثلاثاء (20 ابريل/نيسان 2021) بعد أن تراجعت من الترتيب 11 إلى 13 في عام 2020.

مختارات

في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة، أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن 50 صحافياً لقوا حتفهم هذا العام، الغالبية العظمى منهم قتلت عمدا بسبب تحقيقات تتعلق بموضوعات مثل الفساد أو الجريمة المنظمة أو التدهور البيئي.

لم يختلف كثيرا عدد الصحافيين المعتقلين في العالم عام 2020 عما كان في العام السابق. وتبقى ثلاث دول عربية من بين أكبر خمس دول في العالم تسجن الصحافيين، حسبما أظهرت الحصيلة السنوية لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

ومن بين 180 دولة تم تقييمها، جاءت ألمانيا فى المركز الثالث عشر بانخفاض مركزين عن ترتيب العام الماضى.

وقال المتحدث باسم مجلس إدارة المنظمة، مايكل ريديسك: "بسبب العديد من الهجمات خلال المظاهرات ضد التدابير الرامية إلى احتواء الجائحة، كان علينا أن نخفض درجة حرية الصحافة في ألمانيا من جيدة إلى مرضية فقط، وهذا بوضوح إشارة إنذار".

وقال إن العنف ضد الإعلاميين في ألمانيا بلغ مستويات غير مسبوقة. وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن 65 عملا من أعمال العنف ضد الصحفيين في عام 2020، بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بعام 2019.

وقالت المنظمة إنها تعتقد أيضا أن هناك مزيدا من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها في 2020 أكثر من الماضي. وأضافت: "تعرض الصحفيون للَكم والركل والدفع على الأرض، لقد بصقوا على الصحفيين وتعرضوا للمضايقة والإهانة والتهديد ومُنعوا من القيام بعملهم".

ووقعت معظم الهجمات الجسدية واللفظية أثناء المظاهرات أو إلى جانبها، مثل الاحتجاجات ضد القيود الحكومية المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأشار تقرير المنظمة إلى قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية في مايو/ايار من العام الماضي ، والذي أعلن القضاة من خلاله أن مراقبة حركة الإنترنت في جميع أنحاء العالم من قبل دائرة المخابرات الفيدرالية (BND) أمر غير دستوري، وهو ما وصفه التقرير بأنه "علامة إيجابية" لحرية الصحافة في ألمانيا.

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سجال حاد بين ترامب ومراسل CNN

معلومات مضللة وإعاقة لعمل الصحفيين

ووفقًا للتقييم ، فإن البلدان التي تحسنت بشكل كبير في تصنيفات حرية الصحافة لعام 2021 هي في المقام الأول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعلى رأسها بوروندي وسيشيل وسيراليون ومالي. ومع ذلك، تظل إفريقيا القارة الأكثر خطورة بالنسبة للإعلاميين، وفقًا لمراسلون بلا حدود.

وشهدت ثلاث دول هي ماليزيا وجزر القمر والسلفادور أكبر تراجع. وبحسب مراسلون بلا حدود ، فإن الحكومات في هذه الدول مصممة على الاحتفاظ بالسيادة على تفسير جائحة كورونا.

ولم يتم تصنيف سوى 12 دولة فقط أنها "جيدة" من حيث حرية الصحافة، وهو أقل عدد منذ بدء التصنيف. وجاءت النرويج وفنلندا والسويد على رأس القائمة.

ولم يحدث تغيير يذكر بين الدول التي احتلت المرتبة الأدنى، بما في ذلك الصين وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا. وأكد التقرير أن الدول القمعية أساءت استخدام الوباء لتقييد حرية الصحافة.

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وبحسب التقرير، فإن 73 دولة من أصل 180 دولة شملها التقرير، تم حظر الصحافة المستقلة إلى حد كبير أو كلي ، وفي 59 دولة أخرى، يتم إعاقتها بشكل خطير،  كما أن حرية الصحافة مقيدة بشكل كبير على الأقل في ما يقرب من ثلاثة أرباع دول العالم.

 وانتقدت المنظمة حقيقة أن العديد من الحكومات والقادة ينشرون معلومات مضللة حول الجائحة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والبرازيلي جاير بولسونارو، والفنزويلي نيكولاس مادورو والذين انتقدوا وسائل الإعلام وخلقوا مناخا من العدوان وانعدام الثقة.

وقالت المنظمة إن الجائحة أدت إلى زيادة القمع في جميع أنحاء العالم، وأشارت إلى أنه تم اعتقال عاملين في مجال الإعلام لتغطيتهم تفشي الفيروس في دول من بينها الصين وفنزويلا وصربيا وكوسوفو.

ع.ح./ع.ش. (ا ف ب، د ب أ)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


 

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