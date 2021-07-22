ألمانيا تتخلص تدريجيا من محطات الطاقة النووية في ظل أزمة طاقة

روسيا وأوكرانيا.. نزاع تاريخي ومحطات حرب غير معلنة

جذور الصراع بين روسيا وأوكرانيا عميقة، لكن أساسها هو أن موسكو لا تتقبل استقلالية كييف. هذه أبرز محطات الصراع بين البلدين حتى الآن.