 ألمانيا تتخلص تدريجيا من محطات الطاقة النووية في ظل أزمة طاقة | DW الأخبار | DW | 29.12.2021

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ألمانيا تتخلص تدريجيا من محطات الطاقة النووية في ظل أزمة طاقة

ألمانيا تنفذ خطتها بإغلاق محطات الطاقة النووية في ظل أزمة طاقة في أوروبا.

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