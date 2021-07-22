ألمانيا تتخلص تدريجيا من محطات الطاقة النووية في ظل أزمة طاقة

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ألمانيا تنفذ خطتها بإغلاق محطات الطاقة النووية في ظل أزمة طاقة في أوروبا.
أعلن مساعد محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية محمد تقي إيراني بأن إطلاقات الدفاع الجوي التي سمعت في محيط محطة بوشهر النووية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين كانت في إطار مناورة للدفاع الجوي.
جذور الصراع بين روسيا وأوكرانيا عميقة، لكن أساسها هو أن موسكو لا تتقبل استقلالية كييف. هذه أبرز محطات الصراع بين البلدين حتى الآن.
قال مفاوضون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا غداة استئناف المفاوضات مع إيران حول البرنامج النووي إن "هذه المفاوضات ملحة"، في وقت تقترب فيه طهران "بشكل كبير" من مخزون اليورانيوم الضروري لصنع قنبلة ذرية.
يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.
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