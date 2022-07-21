ألمانيا تتجاوز عقبة فرنسا وتتأهل لنهائي سيدات أوروبا

ضرب المنتخب الألماني موعدا مع نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2 1/، اليوم الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2022)، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في إنجلترا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل بدوره للمباراة النهائية، بفوزه على نظيره السويدي 4 / صفر أمس الثلاثاء.

وتقدم المنتخب الألماني عن طريق ألكسندرا بوب في الدقيقة 40، قبل أن تسجل ميرلي فرومز حارسة مرمى المنتخب الألماني هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة .44

وفي الدقيقة 76 عادت بوب لتسجل الهدف الثاني لها ولبلادها لتتأهل ألمانيا للمباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)



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