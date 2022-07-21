 ألمانيا تتجاوز عقبة فرنسا وتتأهل لنهائي سيدات أوروبا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.07.2022

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رياضة

ألمانيا تتجاوز عقبة فرنسا وتتأهل لنهائي سيدات أوروبا

تأهل منتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه. وفاز بطل أوروبا ثماني مرات على المنتخب الفرنسي في مباراة صعبة في نصف النهائي وليلتقي مع منتخب البلد المضيف في النهائي يوم الأحد.

ألمانيا تهزم فرنسا وتضرب موعدا مع إنجلترا في نهائي أمم أوروبا للسيدات.

ألمانيا تهزم فرنسا وتضرب موعدا مع إنجلترا في نهائي أمم أوروبا للسيدات.

ضرب المنتخب الألماني موعدا مع نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2 1/، اليوم الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2022)، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في إنجلترا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل بدوره للمباراة النهائية، بفوزه على نظيره السويدي 4 / صفر أمس الثلاثاء.

وتقدم المنتخب الألماني عن طريق ألكسندرا بوب في الدقيقة 40، قبل أن تسجل ميرلي فرومز  حارسة مرمى المنتخب الألماني هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة .44

وفي الدقيقة 76 عادت بوب لتسجل الهدف الثاني لها ولبلادها لتتأهل ألمانيا للمباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)
  

  • سارا دابريتس

     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

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    بضمه لاعبات من الأندية الكبرى في أوروبا مثل مارتينا فوس تكلنبورغ، يعد المنتخب الألماني من أبرز الفرق المرشحة للفوز بالبطولة خاصة أن الفريق يضم لاعبات مخضرمات وأخريات صغار السن. ورغم أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وضع هدف وصول دور نصف النهائي، إلا أن لاعبات المانشافت مثل آمال سارا دابريتس التي انضمت مؤخرا إلى نادي ليون الفرنسي، يتطلعن للفوز بأول لقب لألمانيا منذ عام 2013.

  • أدا هيغربيرغ

     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

    النرويج

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  • ويندي رينارد

     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

    فرنسا

    بعد خيبة أمل منتخب فرنسا للسيدات في بطولة كأس العالم 2019 التي استضافتها فرنسا، يأمل مدرب المنتخب كورين دياكري في تصحيح الوضع. بيد أن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل غياب لاعبات مؤثرات في الفريق مثل ماندين هنري وأوجيني لو سومر بعد الاستبعاد من الفريق. يعلق كثيرون الآمال على مدافعة منتخب فرنسا ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.

  • Frauen Fußball Freundschaftsspiel Niederlande - Deutschland | Jubel Niederlande

     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

    هولندا

    يسعى منتخب هولندا بكل قوة للدفاع عن لقب البطولة السابقة يورو 2017 تحت قيادة المدرب الإنجليزي مارك بارسونز. يضم المنتخب لاعبات على أعلى مستوى مثل لاعبة نادي أرسنال الإنجليزي فيفيان ميديما وهي أيضا هداف المنتخب.

  • Lucy Bronze

     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

    إنجلترا

    يطمح منتخب إنجلترا البلد المضيف في الوصول إلى الأدوار العليا في البطولة والفوز باللقب. قوام المنتخب لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير حيث تأمل في حصد لقب البطولة بعد انتقالها إلى نادي برشلونة.

  • Alexia Putellas

     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

    إسبانيا

    يذخر منتخب إسبانيا بلاعبات يلعبن في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتحت قيادة المدرب خورخي فيلد، يأمل الفريق في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا. لكن لسوء الحظ، يعاني الفريق من غياب نجمة المنتخب ولاعبة نادي برشلونة أليكسيا بوتيلاس (يسار الصورة) بسبب الإصابة. ويرى كثيرون أن بوتيلاس تعد من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم.

  • Fridolina Rolfö

     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

    السويد

    سيحظى منتخب السويد للسيدات بمشاهدة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة حيث يضم المنتخب لاعبات من أكبر الأندية الأوروبية. وحصل المنتخب على الميدالية الفضية في أولمبياد بكين. ويطمح المنتخب للفوز باللقب لأول مرة منذ لقب عام 1984. تعد فريدولينا رولفو التي تلعب في خط الهجوم لنادي برشلونة، من أبرز لاعبات منتخب السويد. إعداد: فيلكس تامسوت/ م.ع



 

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