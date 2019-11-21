ألمانيا: تبول على جانب الطريق فخسر رخصته

تسبب توقف سائق مخمور للتبول على جانب أحد الطرق السريعة في ألمانيا، في سحب رخصة القيادة الخاصة به. وقال متحدث باسم الشرطة، بمدينة نويكلوستر، بولاية ميكلنبورغ فوربومرن، شرق ألمانيا، إنهم شاهدوا سيارة الرجل البالغ من العمر 44 عاما، على قارعة الطريق السريع رقم 20، القريب من مدينة نويكلوستر، مما جعلهم يتحفظون عليها، خاصة بعد أن اشتموا رائحة الخمر تفوح من فم السائق.



تبين من خلال الاختبار الفوري لنسبة الكحول والذي يتم من خلال نفخ المشتبه به في جهاز مخصص للاختبار، أن مستوى الكحول لدى الرجل تبلغ 8ر1 في الألف. اصطحبت الشرطة الرجل إلى مستشفى قريب من أجل عمل تحليل دم له، وتبين بالفعل ارتفاع نسبة الكحول في الدم عن المعدل المسموح به. أكد المتحدث باسم الشرطة سحب رخصة القيادة الخاصة بالرجل، وقال إنه من غير المسموح به استخدام المضمار الجانبي للطريق السريع إلا في حالة تعطل السيارة.

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