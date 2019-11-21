 ألمانيا: تبول على جانب الطريق فخسر رخصته | عالم المنوعات | DW | 21.11.2019

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منوعات

ألمانيا: تبول على جانب الطريق فخسر رخصته

يعرف قادة السيارات في ألمانيا أن المضمار الجانبي على الطرق السريعة، لا يستخدم إلا في حالات تعطل السيارة أو المواقف الطارئة. بحسم شديد وبعقوبة قوية، تعاملت الشرطة مع سائق توقف بسيارته ليستخدم هذا المضمار للتبول.

Belgien Manneken Pis, Wahrzeichen von Brüssel (picture-alliance/Joker/W.G. Allgöwer)

تسبب توقف سائق مخمور للتبول على جانب أحد الطرق السريعة في ألمانيا، في سحب رخصة القيادة الخاصة به. وقال متحدث باسم الشرطة، بمدينة نويكلوستر، بولاية  ميكلنبورغ  فوربومرن، شرق ألمانيا، إنهم شاهدوا سيارة الرجل  البالغ من العمر 44 عاما، على قارعة الطريق السريع رقم 20، القريب من  مدينة نويكلوستر، مما جعلهم يتحفظون عليها، خاصة بعد أن اشتموا رائحة الخمر تفوح من فم السائق. 


تبين من خلال الاختبار الفوري لنسبة الكحول والذي يتم من خلال نفخ  المشتبه به في جهاز مخصص للاختبار، أن مستوى الكحول لدى الرجل تبلغ 8ر1  في الألف. اصطحبت الشرطة الرجل إلى مستشفى قريب من أجل عمل تحليل دم له، وتبين  بالفعل  ارتفاع نسبة الكحول في الدم عن المعدل المسموح به. أكد المتحدث باسم الشرطة سحب رخصة القيادة الخاصة بالرجل، وقال إنه من  غير المسموح به استخدام المضمار الجانبي للطريق السريع إلا في حالة تعطل  السيارة. 

 

م.ش/ا.ف (د ب أ)

  • View through a windshield out onto the Autobahn (Imago/Horst Galuschka)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    تعتبر ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة، التي لا تفرض حدودا عليا للسرعة في بعض الطرق السريعة، حيث تمتلك شبكة طرق ممتازة، تجذبك لاستكشافها. الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة في ألمانيا هو 17 عاماً بوجود مرافق بالغ، و الـ18 بدون مرافق.

  • Major traffic jam on the Autobahn (Getty Images/S. Gallup)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    وفقًا لإحصاءات (أداك)، أكبر نادي للسيارات في ألمانيا، فقد ازدادت الاختناقات المرورية حوالي 4 في المئة في عام 2017 مقارنة بالعام الأسبق. ويحدث الازدحام عادة بسبب ازدياد وجود السيارات على الطرق السريعة، ومواقع البناء. لذا، استعد لقضاء المزيد من الوقت، وللتوتر في السيارة، خاصة حول المدن الكبرى.

  • View into the side rear-view mirror (imago/Jochen Tack)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    حتى عندما تقود بسرعة قصوى، قد تشعر بأنها غير كافية. إذ قد يقوم بعض السائقين بدفعك للقيادة بسرعة أكثر، للابتعاد عن الممر السريع، (الخط الأيسر)

  • Permanent speed camera on side of road (picture-alliance/dpa/H. Galuschka)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    احذر من كاميرات مراقبة السرعة، التي تستخدم على نطاق واسع في ألمانيا، سواء على الطرق السريعة أو في شوارع المدن. تثبت هذه الأجهزة بجوار الطريق، لتفاجئك بصورة عند اجتيازك للسرعة المسموح بها. وترسل فيما بعد مخالفة مرفقة بها صورتك وأنت خلف مقود سيارتك إلى عنوانك.

  • Woman speaking on her cell at the steering wheel (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    يمنع تماماً استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وحتى مجرد مسك باليد يعرضك للغرامة، يسمح فقط بإجراء المكالمات بواسطة جهاز الآذن. غرامة استخدام الهاتف قد تصل إلى 100 يورو (142 دولاراً)، بالإضافة إلى تسجيل نقطة على في سجل العقوبات. وتزداد العقوبة إذا تسببت في وقوع حادث أثناء المهاتفة، وقد تصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة. في عام 2017 تم تشديد هذه العقوبات، التي تطبق أيضاً على راكبي الدراجات.

  • Complete stand-still on the Autobahn (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    يجب عليك إفساح الطريق لسيارات الطوارئ. بمجرد اختناق حركة المرور، يتوجب عليك تسهيل مرور سيارات الإسعاف والشرطة، والإطفاء. وعند عدم تجاوبك مع ذلك، قد يتم مخالفتك بـ 200 يورو على الأقل، إضافة إلى تسجيل نقاط على الرخصة. يقع ممر الإنقاذ بين خط أقصى اليسار والخط المجاور له.

  • Warning sign with light on road (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    عند تعطل سيارتك في الخط السريع أو وقوع حادث وضع إشارة التحذير من الاصطدام؛ وهذا يعني وضع مثلث معدني برتقالي عاكس للضوء على بعد 100 متر على الأقل خلف سيارتك، وارتداء سترة السلامة (السترة الفسفورية). هذه الأدوات يجب أن تكون موجودة معك في السيارة بالإضافة إلى عدة الإسعافات الأولية.

  • Woman blowing into straw for alcohol test (picture-alliance/dpa)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    في ألمانيا، لا يسمح للسائقين المبتدئين أو المحترفين بتناول الكحول على الإطلاق. وبالنسبة لبقية السائقين يعاقب القانون إذا بلغت نسبة الكحول في دم السائق 0.5 بالألف، وتبدأ الغرامة من 500 يورو، وقد ترتفع بشكل كبير سيما إذا وقع حادث تحت تأثير الكحول. من الأفضل عدم شرب الكحول إطلاقاً قبل القيادة!

  • Winter in Deutschland Verkehr Glatteis (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    تعتبر الإطارات الشتوية (أو الإطارات الملائمة لجميع الأحوال الجوية (لكل فصول السنة) إلزامية في ألمانيا بمجرد ظهور الثلج أو الجليد على الطرق؛ عادة بين شهر أكتوبر وعيد الفصح وأقصى شيء أول أبريل. قد تعرضك القيادة دون إطارات الثلج الخاصة إلى خسارة رخصتك، وقد لا يغطي التأمين الخاص بك أي حادث يقع.

  • Person with their feet propped up outside a car window (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الطرق السريعة في ألمانيا ـ سرعة فائقة وقواعد مرور مشددة

    أفضل طريقة للتنقل بين الطرق السريعة، وطرق المدينة، هي الاسترخاء وعدم التوتر. خذ وقتك ولا تدع نفسك تشعر بالارتباك. غير أنك قد لا ترغب بقيادة السيارة بوجود نظام نقل عام واسع في البلاد. لويزا شيفر/ ريم ضوا.


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