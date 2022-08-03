 ألمانيا تبني 121 شقة في غزة | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

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ألمانيا تبني 121 شقة في غزة

بدعم من بنك التمية الألماني تم بناء 121 شقة سكنية في قطاع غزة، من أجل توزيعها على اللاجئين الذين يسكنون في منازل تفتقر لمتطلبات الحياة الضرورية

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