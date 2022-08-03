ألمانيا تبني 121 شقة في غزة

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بدعم من بنك التمية الألماني تم بناء 121 شقة سكنية في قطاع غزة، من أجل توزيعها على اللاجئين الذين يسكنون في منازل تفتقر لمتطلبات الحياة الضرورية
مع بدء عمليات الصيانة السنوية لخط نورد ستريم1 تسود حالة من عدم اليقين حيال عودة تدفق الغاز الروسي مجددا إلى البلاد. توقف الغاز الروسي سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية على ألمانيا، لاسيما خلال فصل الشتاء القارس.
أكدت أوكرانيا أن قواتها تواصل مقاومة المحاولات الروسية لفرض سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول، في الوقت الذي طالب فيه الريس الأوكراني العالم بمزيد من السلاح والدعم المالي لإعادة إعمار الدولة التي دمرها الغزو الروسي.
الخبراء يدقون جرس الإنذار في غزة، فوباء كورونا قد يخرج قريبا عن السيطرة، والمستشفيات غير مجهزة أمام تزايد حالات الإصابة. والأطباء يطلبون المساعدة الدولية.
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
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