ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال وسط انخفاض طفيف لمعدل الإصابة الأسبوعي

تبدأ ألمانيا اعتبارا من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كورونا. وأعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم (الاثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021) عن بدء تسليم لقاحات الأطفال من تطوير شركتي "بيونتيك / فايزر". ومن المقرر توفير هذه اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة. ومن المقرر تنظيم حملات خاصة تستهدف تطعيم الأطفال، في حديقة الحيوان أو متحف الطبيعة في برلين على سبيل المثال.

وأوصت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما والذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراض شديدة من كورونا أو يعيشون مع أشخاص معرضين لهذا الخطر. وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، يتم استخدام جرعة أقل ومعبأة في زجاجات مختلفة مقارنة بلقاح "بيونتيك / فايزر" التقليدي.

في سياق متصل، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين مقارنة بأمس الأحد. وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 389.2 مقابل 390.9 أمس الأحد، ومقابل 441.9 قبل أسبوع و 277.4 قبل شهر. وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 21 ألفا و743 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 27 ألفا و836 حالة قبل أسبوع بالضبط.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 116 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 81 حالة قبل أسبوع. وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و531 ألفا و606 حالات. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل يوم الجمعة الماضي إلى 71ر5 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 75ر5 يوم الخميس. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية. ويلعب هذا المعدل دورا مهما في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها. ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5 ملايين و435 ألفا و700 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 105 آلاف و754 حالة.

مشاهدة الفيديو 02:04 للمرة الأولى في ألمانيا: البوندستاغ يُقر إلزامية اللقاح للعاملين في القطاع الصحي

منكرو كورونا يشتبكون مع الشرطة

واشتبك محتجون في ألمانيا مع الشرطة في عدة بلدات ومدن، أثناء مظاهرات ضد القيود المفروضة من جانب السلطات لمكافحة (كوفيد19-) خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة، مما أسفر عن إصابة 16 على الأقل من عناصر الشرطة، وفقا للشرطة. وأعلنت الشرطة الألمانية أمس الأحد أن 14 شرطيا أصيبوا خلال احتجاج في بلدة غرايتس بوسط ألمانيا بعد أن تجمع ما يقدر بألف شخص في البلدة يوم السبت. وحاول المتظاهرون اختراق طوق أمني للشرطة، وبعد ذلك استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل. وفي مقطع فيديو نشر على تويتر، شوهد المتظاهرون وهم يشتبكون مع الشرطة في محاولة لاختراق الطوق. وذكرت الشرطة ان اثنين من عناصرها المصابين اعتُبرا غير قادرين على الاستمرار في أداء مهامهما، بينما تم نقل شرطي مصاب إلى المستشفى لفترة قصيرة. وقالت الشرطة إنها تعرفت على 207 من المتظاهرين، وأصدرت 108 أوامر بمغادرة المنطقة، وبدأت 44 دعوى جنائية. وهناك 47 دعوى أخرى جارية تتعلق بارتكاب جرائم مدنية.

كما تعرضت الشرطة لهجوم خلال احتجاج في بلدة بينيفيتس بالقرب من مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا صباح الأحد، وفقا لما ذكرته الشرطة. وأصيب اثنان من عناصر الشرطة بجروح طفيفة، وكذلك اثنان من المتظاهرين، على الرغم من أن الاحتجاج لم يجتذب سوى 25 شخصا، بالمخالفة لمرسوم طوارئ كورونا. وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن هؤلاء الأشخاص تصرفوا بشكل غير متعاون للغاية ولم يتبعوا التوجيهات وتعدوا على أفراد الشرطة مشيرا إلى أنه لم يتم التمكن من السيطرة على الوضع إلا من خلال "إجراء قوي" لقوات الأمن، وأضاف أنه تم تحرير محاضر بحق ثلاثة أشخاص.

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ)