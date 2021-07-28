ألمانيا تبدأ تطبيق إلزامية اختبار كورونا للعائدين غير المطعمين

بدأت ألمانيا اليوم الأحد (الأول من أغسطس/ آب 2021) تفعيل إجراء اختبار إلزامي للكشف عن فيروس كورونا المستجد بالنسبة للعائدين من الخارج عند دخول ألمانيا. وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تزامنا مع ذلك فرض ضوابط، وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من يأتي إلى ألمانيا، يتعين عليه توقع الخضوع لضوابط. الشرطة الاتحادية والمحلية تعمل يداً بيد".
وتابع وزير الداخلية الألماني: "عند دخول ألمانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، سيتم فحص أي شخص في المطارات والموانئ، دون استثناء"، وأضاف أنه في حال ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، ربما سيتم وضع الشخص في حجر صحي، وسيكون معرضاً لتوقيع "غرامات شديدة ضده".
ومن شأن فرض إلزام إجراء اختبارات الكشف عن كورونا عند دخول ألمانيا، الحيلولة دون انتشار الفيروس مع نهاية عطلات الصيف. وبموجب هذا الإلزام، يجب أن يتسنى لجميع الأشخاص بدءا من عمر 12 عاماً إثبات أن خطر نقل الفيروس محدود لديهم من خلال بطاقة التطعيم أو إثبات أنه متعافي أو من خلال نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.
يشار إلى أن هذا الأمر كان يسري من قبل على المسافرين جواً فقط، والآن يسري على المسافرين بكل أنواع وسائل النقل حتى عند استخدام سيارة أو قطار.
وفي المقابل عارض زيهوفر زيادة الضغط على رافضي التطعيم من خلال اتخاذ إجراءات أخرى، وقال: "لدينا حتى الآن مبدأ مفعل بشكل جيد للحاصلين على لقاح وللمتعافين ولمن ثبتت سلبية نتيجة تحليله. يتعين علينا التمسك بذلك. لا أرى فائدة من ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق باللقاح".
لكنه دعا في الوقت ذاته إلى تكثيف الإعلان عن اللقاحات قائلاً: "إنه الطريق الوحيد الذي يخرجنا من الوباء. دون معدل تلقيح كاف بين المواطنين سنقفز من موجة لأخرى".
معدلات الإصابة في ارتفاع مستمر
من ناحية أخرى، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ المعدل (وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام على مستوى ألمانيا) 17.5، فيما كان يبلغ أمس 16.9
وكان هذا المعدل قد انخفض إلى أقل مستوياته منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا في ألمانيا في ربيع العام الماضي، وبلغ 4.9 في 6 تموز/ يوليو الماضي.
وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا قد سجلت 2097 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون يوم واحد، فضلاً عن حالة وفاة واحدة.
يذكر أنه تم تسجيل 1548 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلاً بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي. ومن المقرر مستقبلاً أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.
ع.ح./ع.غ (د ب أ)
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لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.