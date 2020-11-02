ألمانيا تبدأ العمل بالإجراءات الجديدة لكبح جماح فيروس كورونا

بدت الحياة في ألمانيا صباح اليوم (الإثنين الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) شبه متوقفة مع بدء العمل بالإجراءات الجدية لموادهة فيروس كورونا، والتي تشمل الإغلاق وقيود واسعة من الأعمال شهر تشرين ثان/نوفمبر.

وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين ومدن أخرى الفرصة للاستمتاع بمشروب أو وجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، والتي ستشهد إغلاق المطاعم والبارات جنبا إلى جنب مع دور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى.

وتقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي.

وسيتم أيضًاحظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني ، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة وأستوديوهات التجميل وصالات التدليك وأستوديوهات الوشم.

ومع ذلك، على خلاف الإغلاق السابق هذا العام، ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر وصالونات الحلاقة.

واحتج الآلاف في جميع أنحاء ألمانيا أمس الأحد، على الإجراءات الجديدة، قالت الشرطة الألمانية إن نحو 1900 شخص احتجوا في مدينة ميونخ، مشيرة إلى أن الحدث بدأ بـما يشبه "قداس كنسي" قبل أن يتحول إلى ما يشبه "حفل موسيقي"، وتم إنهاؤه في حوالي الساعة السابعة مساءً.

مشاهدة الفيديو 03:26 شارك انقسام المجتمع الألماني حول مكافحة وباء كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3kcro انقسام المجتمع الألماني حول مكافحة وباء كورونا

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد

الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و97 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 8685 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 532 ألفا و930 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 10 آلاف و481 حالة، بزيادة قدرها 29 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 355 ألفا و900 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 13ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)