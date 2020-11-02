ألمانيا تبدأ العمل بالإجراءات الجديدة لكبح جماح فيروس كورونا

بدت الحياة في ألمانيا صباح اليوم (الإثنين الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) شبه متوقفة مع بدء العمل بالإجراءات الجدية لموادهة فيروس كورونا، والتي تشمل الإغلاق وقيود واسعة من الأعمال شهر تشرين ثان/نوفمبر.
وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين ومدن أخرى الفرصة للاستمتاع بمشروب أو وجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، والتي ستشهد إغلاق المطاعم والبارات جنبا إلى جنب مع دور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى.
وتقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي.
وسيتم أيضًاحظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني ، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة وأستوديوهات التجميل وصالات التدليك وأستوديوهات الوشم.
ومع ذلك، على خلاف الإغلاق السابق هذا العام، ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر وصالونات الحلاقة.
واحتج الآلاف في جميع أنحاء ألمانيا أمس الأحد، على الإجراءات الجديدة، قالت الشرطة الألمانية إن نحو 1900 شخص احتجوا في مدينة ميونخ، مشيرة إلى أن الحدث بدأ بـما يشبه "قداس كنسي" قبل أن يتحول إلى ما يشبه "حفل موسيقي"، وتم إنهاؤه في حوالي الساعة السابعة مساءً.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد
الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و97 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 8685 إصابة.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 532 ألفا و930 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 10 آلاف و481 حالة، بزيادة قدرها 29 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 355 ألفا و900 حالة.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 13ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.
وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.
ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
خيام خاوية
للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
منع استهلاك الكحول
تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
ضحية وباء آخر
يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
تسابق الزوار
وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
السعادة مع البيرة
شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.