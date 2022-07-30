 ألمانيا تبحث عن شهود عيان لـ″جرائم حرب روسية″ محتملة في أوكرانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.09.2022

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سياسة واقتصاد

ألمانيا تبحث عن شهود عيان لـ"جرائم حرب روسية" محتملة في أوكرانيا

تعتزم ألمانيا التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود روس في أوكرانيا بما يشمل البحث عن شهود عيان أوكرانيين. يأتي ذلك رغم أنه لم يحدد بُعد ما إذا كان الجناة سيمثلون للمحاكمة في ألمانيا أو في مكان آخر.

مظاهرات في ألمانيا ضد الحرب الروسية في أوكرانيا

مظاهرات في ألمانيا ضد الحرب الروسية في أوكرانيا

 

بنرة يعتصرها الآسى، تتذكر تيتيانا الأيام الأولى للغزو الروسي لبلادها أوكرانيا والذي بدأ في الرابع والعشرين في فبراير / شباط الماضي، مستدعية ذاكرتها قائلة: "قمنا بتحصين النوافذ بالطوب بعد أن سمعنا القصف في مكان قريب".

وبعد مرور ستة أشهر على الحرب، أصبحت تيتيانا ذات الـ 65 عاما لاجئة في العاصمة الألمانية برلين فيما تروي أيضا وهي تبكي وقائع احتلال القوات الروسية لمدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية.

وفي ذلك، قالت "ذات يوم ربما كان العاشر من مارس / آذار، شاهدت من خلال فتحة ضيقة في النافذة قافلة من السيارات تسير في الشارع وتحمل راية بيضاء ولافتة كتب عليها (أطفال)".

وأضافت أنها في اليوم التالي على هذه الواقعة، خرجت إلى الخارج لأول مرة منذ أسابيع رغم خطورة ذلك، لكن كان يحدوها الأمل في أن تتمكن من مغادرة المدينة.

بيد أن ما رأته السيدة كان واقعه صادما عليها،  قائلا "جرى إطلاق النار على القافلة التي رأيتها في اليوم السابق وتحولت إلى قطع متناثرة".

وتتذكر أيضا رؤية سيارات منقلبة ومحركات وإطارات محترقة وحتى وسائد وملابس أطفال مليئة بالثقوب وحقائب الظهر وحقائب السفر منتشرة في كل مكان، مضيفة "كانت السيارات ملطخة بالدماء".

وقالت إن جنديا روسيا كان يتمركز عند حاجز على الطريق اقترب منها، لكنها بادرته بالسؤال عما حدث للقافلة، مضيفة أن الجندي أجابها بأنهم أطلقوا النار على القافلة "لأنهم لم يعرفوا من على متن السيارات".

عاصرت السيدة الأوكرانية تيتيانا بأعينها الكثير من المآسي في بوتشا

عاصرت السيدة الأوكرانية تيتيانا بأعينها الكثير من المآسي في بوتشا

المئات من شهود العيان

وقبل تمكنها من الهروب من بوتشا في التاسع عشر من مارس / آذار، كانت  تيتيانا  شاهدة على العديد من الجرائم التي ارتكبها الجنود الروس الذين احتلوا المدينة والتي هزت العالم بعد استعادة القوات الأوكرانية بوتشا في مطلع أبريل / نيسان الماضي.

وفي ذلك، حثت جوليا غينوس، المحامية والباحثة في قسم القانون الجنائي والإجراءات الجنائية بجامعة بوتسدام الألمانية، السيدة الأوكرانية على ضرورة تقديم شهادتها للمسؤولين الألمان.

وفي مقابلة مع DW، أضافت أن "التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا تعد بمثابة إجراءات تحقيق هيكلية  ما يعني جمع أكبر قدر من المعلومات في البداية  لمعرفة كافة التفاصيل والوقوف على ما حدث".

الجدير بالذكر أن البرلمان الألماني قد وافق في يونيو / حزيران على تقديم تمويل للتحقيق في مزاعم جرائم حرب ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا بإشراف مكتب المدعي العام الذي قال إنه "سيجمع كل الأدلة على وقوع جرائم الحرب".

وأضاف المكتب أن هيئات إنفاذ القانون تلقت بالفعل مئات البيانات من لاجئين أوكرانيين بشأن ارتكاب جرائم حرب.

مختارات

الخطوة التالية؟

وعلى وقع استضافة ألمانيا أكثر من مليون لاجئ أوكراني، فإنه من الصعب القول بأن النجاح سيحالف مئات الإفادات إذ أنه في واقعة تيتيانا، لم تدل السيدة بعد بشهادتها أمام السلطات الألمانية. وفي ذلك، قالت "لا أعرف إلى من سأتوجه؟ وكيف سأدلي بشهادتي؟ ولا أعرف أيضا اللغة التي سأقدم بها شهادتي؟"

في المقابل، يسعى الجانب الألماني إلى تقديم تسهيلات حيث وزع المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية على اللاجئين منشورات أو كتيبات توضح إمكانية الإدلاء بشهاداتهم في أي مركز شرطة في ألمانيا وملء استبيانات باللغة الأوكرانية.

وبناء على نتائج ذلك، سوف تقرر  السلطات ما إذا كان ستتحدث إلى الشاهد أم لا من خلال مترجم فوري.

الجدير بالذكر أن ألمانيا قد أدرجت مبادئ القانون الدولي الإنساني إلى تشريعاتها  قبل عشرين عاما ما يعني أن أي محكمة ألمانيا قد تنظر في أي جريمة حرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وتشمل جرائم الحرب هجمات الجنود على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المناطق السكنية والمستشفيات ومحطات القطارات والمدارس وأيضا جرائم القتل والتعذيب بحق المدنيين والأسرى وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء وارتكاب جرائم اغتصاب فضلا عن استخدام أسلحة محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية مثل القنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية.

ورغم ذلك، لا ينص القانون الألماني على إجراء محاكمات غيابية ما يعني حتمية وجود المتهم على الأراضي الألمانية وهو سيناريو غير محتمل فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب فظائع في بوتشا.

وإزاء ذلك، يطرح خبراء تساؤلات عن جدوى التحقيقات التي يجريها الجانب الألماني.

وفي هذا السياق، تؤكد غينوس على أن السلطات الألمانية لا ترغب في أن تكون ألمانيا ملاذا آمنا لمجرمي القانون الدولي، مضيفة أنه في حالة إلقاء أي دولة أوروبية القبض على مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي يمكن للسلطات الألمانية تقديم شهادات الشهود التي بحوزتها للمساعدة في الإدانة.

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا

قتل جماعي وأعمال نهب

وبالعودة إلى ما عاصرته السيدة الأوكرانية تيتيانا في بوتشا، قالت إن جنودا روس ومسلحين أقدموا على تهديد وسرقة سكان المدينة.

وأضافت "بمجرد توغل دبابة في وسط المدينة، نزل الجنود وبدأوا في إطلاق النار في اتجاهات مختلفة فيما جمع جنود آخرون المسروقات، لقد أطلقوا النار على النوافذ المحيطة ربما للتأكد من عدم قيام أي شخص بالتصوير".

بيد أن ما أدمى قلبها لم تكن مشاهد السرقة والنهب بل كان ما رأته في شارع يابلونسكا في منطقة على الأطراف الجنوبية للمدينة كانت مسقط رأسها حيث قضت طفولتها.

وقالت إنها رأت عائلات بأكملها قد قٌتلت بالرصاص في حدائقهم الخاصة، مضيفة "لم تكن جثث ملقاة في الشوارع فحسب، بل كانت هناك أيضا كلاب ميتة، لقد أطلقوا النار على الكلاب".

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية لقتلها مدنيين بمدينة بوتشا الأوكرانية حيث قال "هذه بالفعل إبادة جماعية. نحن مواطنون أوكرانيون ولا نريد أن نخضع لسياسة الاتحاد الروسي. وهذا هو السبب في تدميرنا ومحونا."

أويغن تايزه

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


 

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