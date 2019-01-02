 ألمانيا تبحث تشديد الإجراءات ضد من يخفي هويته من طالبي اللجوء | أخبار | DW | 02.01.2019

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أخبار

ألمانيا تبحث تشديد الإجراءات ضد من يخفي هويته من طالبي اللجوء

طالب مسؤول في وزارة الداخلية الألمانية بتشديد الإجراءات المتخذة بحق طالبي اللجوء الذين يقومون بتضليل السلطات المعنية بشأن مواطنهم الأصلية أو بإخفاء هوياتهم الحقيقية.

Deutschland Abschiebung abgelehnter Asylbewerber | Flughafen Leipzig-Halle (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

أرشيف

أعلن مسؤول ألماني أنه من المقرر اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طالبي اللجوء الذين يخفون هويتهم الأصلية. وقال شتيفان ماير وكيل وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية لموقع "فوكوس أونلاين" الإخباري في تصريحات نُشِرتْ اليوم الأربعاء (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019): "نسعى إلى اتباع نهج أكثر صرامة، لاسيما في حالات التضليل بشأن الهوية، وسينطبق ذلك على منح المساعدات الاجتماعية".

مختارات

يجري الخلط في الآونة الأخيرة بين "ميثاق الأمم المتحدة حول اللاجئين" و"ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة". موقع "مهاجر نيوز" يقدم نقاط الالتقاء والافتراق بين الوثيقتين من حيث منشأ الفكرة والموقعين وعنصر الإلزام والأهداف. (01.01.2019)

وأضاف المسؤول: "من يرفض دائما التعاون في عملية استبدال جواز السفر أو في التحقق من الهوية، يجب أن تتم معاملته على نحو أسوأ فيما يتعلق بوضعية الإقامة ومنح مساعدات اجتماعية".

يشار إلى أنه ليس من الممكن ترحيل من لا يملك أوراقا ثبوتية، بشكل يسير، علما بأن ما يزيد على نصف طالبي اللجوء لم يقدموا أية مستندات خلال الأعوام الماضية. وتستخدم الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) وسائل متنوعة من أجل استيضاح موطن طالبي اللجوء الذين ليس لديهم أوراق هوية، منها أن تتم قراءة البيانات الجغرافية على هواتفهم الجوالة.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)

 

  • Mexiko Migrantin Erly Marcial, Geburt eines Babys während der Flucht (Reuters/C. Garcia Rawlins)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

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  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الإبعاد إلى خارج البلد المنشود

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  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون منسيون

    يبلغ حسين أبو شنب من العمر 80 عاماً. إنه لاجئ فلسطيني في الأردن، ذلك البلد الذي يقترب عدد سكانه من عشرة ملايين نسمة، من بينهم 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. بعضهم يعيش في الأردن منذ عام 1948، وأضيف إليهم مؤخراً ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ سوري.

  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    اللجوء إلى الجيران

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  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في ظل البرد القارس

    في لعبة فر وكر، يحاول اللاجئون اجتياز الحدود البوسنية الكرواتية. الملاذ المرتجى للمهاجرين هو كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، فصل الأمطار والثلوج والعواصف.

  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

    فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

    بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

    لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند


مختارات

موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

عبر البحار والدروب الوعرة يفر لاجئون من بلدانهم. وفي العالم هناك ما لا يقل عن 68 مليون لاجئ، وكل القارات معنية بمسألة الهجرة واللجوء، التي تعكس تفاقم الهوة بين الدول والمجتمعات. جولة مصورة تقربنا من هذه الظاهرة العالمية. (22.12.2018)  

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