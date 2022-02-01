ألمانيا- تباطؤ وتيرة التطعيم ضد كورونا وارتفاع حاد لمعدل الإصابة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية اليوم السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022) ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى عشرة ملايين و889417 بعد تسجيل 217 ألف و815 إصابة جديدة.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1388، مقابل 1349,5 أمس الجمعة. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 1127,7 وقبل شهر 258,6.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 217 ألفا و815 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 189 ألفا و166حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن مرض كوفيد19- خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 172 حالة، مقابل 182حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 10 ملايين و889 ألفا و417 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها. وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 8 ملايين و16 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 118 ألفا و676 شخصا.

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تباطؤ وتيرة التطعيم

وفي ذات السياق واصلت وتيرة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد تباطؤهافي ألمانيا، حسبما أظهرت البيانات الصادرة اليوم السبت عن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات.

وأوضحت بيانات المعهد أن عدد الجرعات المعطاة أمس الجمعة وصل إلى 266 ألف جرعة مقابل 428 ألف و375 جرعة يوم الجمعة الماضي ومقابل 589 ألف جرعة في نفس اليوم قبل أسبوعين. وكان أكثر من ثلثي جرعات الأمس تنشيطية.

وذكر المعهد أن نسبة الحاصلين على تطعيم أساسي كامل وصلت إلى 74,4 بالمائة من سكان البلاد أي 61,8 مليون شخص، فيما وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة التنشيطية إلى 54,2 بالمائة أي 45,1 مليون شخص.

وذكر المعهد أن نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من تطعيم كورونا وصلت إلى 75,9 بالمائة من سكان ألمانيا أي 63,2 مليون شخص. وكانت الحكومة الألمانية الجديدة اعترفت يوم الاثنين الماضي بعدم تمكنها من تحقيق هدف المستشار أولاف شولتس الخاص بالوصول بهذه النسبة إلى 80 بالمائة بحلول نهاية الشهر الماضي.

ورصدت البيانات تفاوتات كبيرة بين نسب التطعيم بين الولايات وجاءت ولاية شلزفيغ-هولشتاين في المقدمة حيث وصلت نسبة الحاصلين على جرعة تنشيطية هناك إلى 62,1 بالمائة مقابل 43,8 بالمائة في ولاية سكسونيا في المرتبة الأخيرة.

ع.أ.ج/، ع ج (د ب ا، رويترز)