ألمانيا تؤكد توريد نظام الدفاع الجوي إيريس تي إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تشك في أن نظام الدفاع الجوي إيريس-تي سيتم توريده إلى أوكرانيا خلال العام الجاري. وقالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (27 تموز/يوليو 2022): "نفترض أن النظام يمكن أن يكون في أوكرانيا بحلول نهاية العام".

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أعلنت أمس الثلاثاء أن من الممكن توريد هذا النظام إلى أوكرانيا في الخريف المقبل.

في الوقت نفسه، اعترف متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية بأن المسألة تتعلق مبدئيا بتوريد نظام صاروخي واحد فقط وعزا ذلك إلى القدرات الإنتاجية لقطاع صناعة الأسلحة التي تم تخفيضها في الأعوام الأخيرة بسبب نقص الطلب.

وقال المتحدث إن " قطاع الصناعة يبذل جهودا من أجل زيادة قدراته الإنتاجية لكن هذا الأمر لا يحدث بين عشية وضحاها".

كانت لامبرشت أعلنت أمس أن ألمانيا سلمت لأوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2" إلى جانب قطع المدفعية الثلاثة من طراز "هاوتزر".

ألمانيا لا ترى أسبابا فنية لتقليص توريدات الغاز الروسي عبر نوردستريم1

برلين: لا أسباب تقنية لتقليص توريدات الغاز الروسي

وفي سياق ذي صلة، قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "نحن لا نزال كما كنا في السابق لا نرى أسبابا فنية (لتقليص توريدات الغاز الروسي عبر نورد ستريم1)". وأضافت المتحدثة: "ما نراه هنا هو بحق لعبة لإثبات القوة ونحن لن نتأثر بهذا" مشيرة إلى أن التوربين الذي خضع للصيانة في كندا جاهز للتسليم إلى شركة غازبروم حتى يمكن استخدامه.

وأوضحت المتحدثة أن بلادها لم يعد يمكنها الاعتماد على روسيا كمورد للغاز وقالت إن الحكومة الألمانية أعدت العديد من التدابير من أجل تنويع البنية التحتية للطاقة وتخفيض الاستهلاك "ونحن نعمل بصورة مستمرة على إعداد تدابير أخرى".

وتقلصت مجددا كمية الغاز التي يتم ضخها عبر نورد ستريم1 اعتبارا من اليوم إلى نحو 20% وذلك حسبما أعلنت غازبروم قبل يومين، وتقول روسيا إن السبب في ذلك يرجع إلى مشاكل فنية متعلقة بالعقوبات التي فرضها على الغرب على موسكو في أعقاب اندلاع الحرب على أوكرانيا.

خ.س/أ.ح (د ب أ)