ألمانيا تؤكد ترحيل زعيم عصابة إجرامية للمرة الثانية إلى لبنان

قال موقع صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار السبت (23 تشرين ثاني/نوفمبر 2019) إن السلطات في مدينة بريمن نفذت أمر ترحيل إبراهيم ميري زعيم العائلة اللبنانية الإجرامية المدان بتهم التجارة بالمخدرات مجددا بعد أن رفضت السلطات المعنية طلب لجوئه لكونه غير مبرر. وقال الموقع في خبر عاجل إن طائرة تقل المدعو ميري قد هبطت في مطار بيروت في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

من جانبه، ذكر موقع مجلة "فوكس" نقلا عن موقع "بيلد" أن المجرم الخطير وزعيم العائلة اللبنانية الإجرامية ميري البالغ من العمر 46 عاما تم ترحيله للمرة الثانية في هذا العام وعلى متن طائرة من نوع "ليرغيت".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت ترحيل إبراهيم ميري. وكان ميري قد دخل إلى الأراضي الألمانية مجددا بشكل غير مشروع، وذلك بعد ترحيله.

وكانت المحكمة الإدارية بولاية بريمن قد رفضت الطلب المستعجل الذي تقدم به ميري ضد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) طلب لجوئه في ألمانيا، وقالت في حيثيات الحكم إنه "لا توجد شكوك جدية" في قانونية قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

يُذكر أن السلطات الألمانية كانت قد رحلت الرجل المدان إلى لبنان في يوليو/ تموز الماضي، وذلك عقب سنوات طويلة من إلزامه بمغادرة البلاد وتجاوز الكثير من التعقيدات القانونية. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ظهر الرجل مجددا في مدينة بريمن الألمانية، وتقدم بطلب لجوء هناك، وتم القبض عليه فورا.

ح.ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ)