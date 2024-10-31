ألمانيا تأمر بإغلاق جميع القنصليات الإيرانية على أراضيها

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن قنصليات إيران الثلاث في البلاد ستغلق أبوابها وإن برلين تسعى إلى فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي ردا على إعدام جمشيد شارمهد الحامل للجنسيتين الألمانية والإيرانية.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) أنه سيتم إغلاق ثلاث قنصليات إيرانية في ألمانيا ردا على إعدام جمشيد شارمهد، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية. والقنصليات الإيرانية موجودة في كل من فرانكفورت وهامبورغ وميونيخ.

وقالت بيربوك أيضا إن ألمانيا ستسعى إلى فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد المتورطين في إعدام جمشيد شارمهد.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت الأربعاء أن سفيرها لدى إيران ماركوس بوتسل غادر البلاد لإجراء مشاورات في برلين وللاحتجاج "بأشد العبارات" على تصرفات إيران. وقال متحدث باسم الخارجية آنذاك إن "مقتل" مواطن ألماني "يسبب ضغطا شديدا" على العلاقات مع إيران التي انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها.

يُذكر أن القضاء الإيراني أعلن الإثنين الماضي إعدام شارمهد الذي حُكم عليه بالإعدام عام 2023 بعد محاكمة مثيرة للجدل بتهم الإرهاب.

ورفضت الحكومة الألمانية وأقاربه ونشطاء حقوق الإنسان بشدة الاتهامات الموجهة إليه.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ، آ ف ب، رويترز)



