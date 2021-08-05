ألمانيا - بيع قبعة متطوع لمساعدة ضحايا الفيضانات بمبلغ قياسي

ما تزال بعض المناطق التي ضربتها الفيضانات المدمرة في ألمانيا الشهر الماضي تعاني من أضرار كبيرة جراء الكارثة، وبحاجة للكثير من العمل لتعود لسابق عهدها. وفي هذا الصدد يقدم متطوعون كثيرون مساعدتهم بطرق عديدة.

يساعد المزارع ماركوس فيبرفورث بشكل تطوعي منذ البداية في منطقة آر فايلر الألماانية على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي أيضاً، حيث يصور ويشارك مقاطع فيديو لتوفير معلومات حول الأوضاع في مناطق الكوارث ويتابعه آلاف المستخدمين ويشاركون منشوراته ومقاطع الفيديو المتعلقة بالفيضانات، بحسب ما نشره موقع (توب أغرار) الألماني.

وقبل أيام قام بعرض قبعته الخاصة التي كان يرتديها طوال الوقت خلال عمله التطوعي في موقع (إيباي) لبيعها، بعد أن عرض عليه أحد المعلقين على صورته في الفيسبوك أنه سيدفع (250) مقابل قبعته، فأعجبته الفكرة "لذلك فكرت: إنها فكرة جيدة - لسبب وجيه!". ولكن المفاجأة كانت في المبالغ الضخمة التي باتت تعرض في موقع (إيباي) مقابل القبعة، وفي حين أنها تبدو قديمة وقطعة قماش رمادية بالية، غير أن مقدمي العروض يبدون اهتماماَ كبيراً بصاحبها الذي يظهر نبلاً كبيراً من خلال مساعداته وليس في القبعة بحد ذاتها.

وعندما ازدادت المبالغ المعروضة بشكل هائل، اعتقد فيبرفورث أنها مزيفة، وقال لموقع (تي أونلاين) الألماني: "لم أكن أتوقع ذلك". إذ ارتفعت العروض بسرعة كبيرة لدرجة أن بنك شباركاسه، الذي يتولى المزاد نيابة عنه، افترض في بعض الأحيان أنها مزايدات مزيفة. ولكن بعد الفحص مع (إيباي) جاء التأكيد على أن العطاءات حقيقية وجادة، ويمكن أن يستمر المزاد.

سيستمر مزاد التبرعات على موقع (إيباي) ليومين آخرين، وقد تجاوزت حتى الآن (130) ألف يورو، ومن المقرر أن تذهب عائدات المزاد بالكامل لمساعدات الطوارئ في منطقة أرفايلر. وأوضح المزارع أنه كان يرتدي هذه القبعة منذ سنوات، وتابع: "أنا دائما أرتدي كل شيء حتى الرمق الأخير". وأضاف ممازحاً: "يمكنني أن أعرض حذائي بعد ذلك".

ر.ض/و.ب