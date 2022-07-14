 ألمانيا: بعد عام على كارثة الفيضانات | مراسلون حول العالم | DW | 29.07.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: بعد عام على كارثة الفيضانات

في الصيف الماضي تحول نهر آر الصغير في غرب ألمانيا إلى سيل جارف. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان النهر وسقوط قتلى وجرحى، وتضرر وتدمير المنازل. فكيف تبدو الحال الآن؟

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