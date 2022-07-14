ألمانيا: بعد عام على كارثة الفيضانات

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في الصيف الماضي تحول نهر آر الصغير في غرب ألمانيا إلى سيل جارف. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان النهر وسقوط قتلى وجرحى، وتضرر وتدمير المنازل. فكيف تبدو الحال الآن؟
بعد عام من الفيضانات التي اجتاحت بشكل خاص منطقة "آرتال" بغرب ألمانيا، لايزال الناس يعانون من تداعيات الكارثة، حيث بيوت مدمرة وصدمات نفسية، لكنهم يؤكدون أن "الحياة يجب أن تستمر"! كما تتواصل جهود إنعاش السياحة في المنطقة.
أثار الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من وقوع كارثة أو حرب نووية في ظل امتلاك أوكرانيا العديد من المحطات النووية. ويتساءل مراقبون حول عواقب تعرض أي من المفاعلات النووية بأوكرانيا للقصف أو وقوعها في مرمى نيران المعارك.
اكتشاف يعود تاريخه لعقود طويلة في مدينة هاغن الألمانية التي تضررت بالفيضانات التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي. إذ أدى انهيار جدار أحد المنازل القديمة إثر الفيضان للكشف عن الكثير من " المواد" والوثائق التابعة للحزب النازي.
يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.
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