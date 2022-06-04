ألمانيا.. بطاقة التسعة يورو تكشف وضع السكك الحديدية "الكارثي"

قال نائب رئيس نقابة السكك الحديدية والنقل الألمانية (EVG)، مارتن بوركرت، اليوم السبت (16 تموز/يوليو 2022)، لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية: "لم أواجه مثل هذه الظروف في أي صيف مضى، فقد رأيت في قطار متجه من روستوك إلى هامبورغ كيف سقط أشخاص من القطار عندما فتحت الأبواب".

وأشار بوركرت إلى أن اندفاع الركاب على وسائل النقل المحلية منذ بداية حزيران/يونيو أدى إلى ظهور علامات شديدة من التآكل في مرفق السكك الحديدية.

وقال بوركيرت: "رأينا في وقت مبكر للغاية ضررا جسيما جراء الإقبال على الاستخدام المكثف للتذكرة ذات التسعة يورو: فالمصاعد معطلة، والمراحيض في القطارات لم تعد تعمل، وكل شيء محمل بالعبء الكبير، والعديد من الزملاء والزميلات وصلوا بالفعل إلى نقطة الانهيار".

وأضاف أن العطلات المرضية زادت، و"نلاحظ أن تذكرة التسعة يورو تجعلك مريضا".

وتحدث رئيس نقابة سائقي القطارات (GDL)، كلاوس فيسيلسكي، عن فوضى هذا الصيف لم يسبق له مثيل في السكك الحديدية. وقال فيسيلسكي للصحيفة: "إنه أسوأ سيناريو على الإطلاق"، ووصف حالة الشركة المملوكة للدولة بأنها "كارثية بسبب سنوات من الادخار المجحف." وطالب مرة أخرى بالفصل الواضح بين إدارة الشبكة والقطاع التشغيلي بها على الأقل.

خ.س/أ.ح (د ب أ)