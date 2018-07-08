 ألمانيا - بروفيسور إسرائيلي يقع ضحية اعتداء عنصري ولم يسلم من الشرطة | أخبار | DW | 12.07.2018

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أخبار

ألمانيا - بروفيسور إسرائيلي يقع ضحية اعتداء عنصري ولم يسلم من الشرطة

تسجل مدينة بون حادثة جديدة ضمن سلسلة اعتداءات على خلفية معاداة السامية، بعد أن تعرض بروفيسور إسرائيلي قادم من الولايات المتحدة للضرب من قبل شاب من أصول فلسطينية. المشكلة أن الضحية تعرض أيضا لاعتداء من قبل الشرطة.

Deutschland Demonstration gegen Antisemitismus (picture-alliance/AP Images/J. Meyer)

 تعرض بروفيسور إسرائيلي قادم من الولايات المتحدة إلى هجوم من قبل شاب من أصول فلسطينية، مساء الأربعاء (11 يوليو/ حزيران) في مدينة بون الألمانية (غرب). ولسوء حظ الرجل، اعتقدت الشرطة أنه الجاني، ليتعرض مرة أخرى لهجوم آخر من قبل قوات الأمن، الأمر الذي تسبب له في إصابات في منطقة الوجه.

واحتاج الرجل إلى وقت لشرح ملابسات الحادث، ليتم إطلاق سراحه والقبض على المهاجم الأول الذي كان تحت تأثير المخدرات، تقول شرطة بون. واعتدى الشاب العشريني على الأستاذ الجامعي بضربه على رأسه لإنزال الكيباه من على رأسه، هاتفا "لا مكان لليهود في ألمانيا". والشاب معروف لدى الدوائر الأمنية وقد أقر بالاعتداء على الأستاذ الجامعي. ولأن وضعه النفسي كان "غير طبيعي"، فقد تمّ نقله إلى أحد المستشفيات المختصة، وفق تصريحات الشرطة.

وتمّ فتح تحقيق ضد رجال الأمن بتهمة الاعتداء الجسدي. وحسب شهادة الأستاذ الجامعي فإن الشاب قام بضربه. وعلى ضوء ذلك اتصلت سيدة كانت ترافقه بالشرطة في الوقت الذي لاذ فيه الشاب الفرار.

وهرع المواطن الإسرائيلي البالغ من العمر خمسين عاما للحاق بالمعتدي عليه، وحين وصلت الشرطة إلى عين المكان وطلبت من الأستاذ الجامعي أن يظل مكانه، لم يستجب الأخير إلى هذا النداء، فتدخل رجال الأمن ضده.

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إحصاءات صادمة عن معاداة السامية في ألمانيا

وتقع الحادثة بعد يومين فقط من التحذير الذي وجهته 30 منظمة يهودية في ألمانيا من المعاداة الإسلامية للسامية، ودعت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى اتخاذ موقف واضح في مواجهة هذه الظاهرة.

ورأت هذه المنظمات أن دعم مشاريع تعزيز الديمقراطية يجب أن يكون مرهونا برفض صريح لمعاداة اليهود ولمطالب مقاطعة منتجات إسرائيلية.

ووجهت المنظمات دعوتها إلى مؤسسات قريبة من الأحزاب وعلماء بالإضافة إلى فيلكس كلاين مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية.

ووقعت مؤخرا سلسلة من الاعتداءات على خلفية معاداة السامية، حدث آخرها في نهاية الأسبوع الماضي إذ ضربت مجموعة من السوريين في وسط برلين يهوديا وأصابوه في رأسه، وقالت الشرطة إن المجني عليه كان يرتدي سلسلة عنق تحمل نجمة داوود.

و.ب/م.س (د ب أ + راين زيغ أنتسايغه)

  • „Eine Straße im Ghetto von Lodz“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    هل ممكن أن يصنع الرعب والإرهاب فنا جميلا؟ يحاول المعرض الفني الذي يقام في برلين تحت شعار "فن من الهولوكوست" الإجابة عن هذا السؤال اكبر جريمة في التاريخ الإنساني خلال الحكم النازي مورست بحق اليهود، ورغم ذلك استطاع بعض الفنانين خلال وجودهم في المعسكرات النازية رسم وتخليد لحظات حياتهم في مادة فنية ، كما في لوحة "شارع في غيتو في مدينة وودج" لجوزيف كونر الذي نجا من المحارق.

  • Der Flüchtling

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استعار المعرض في برلين 100 لوحة فنية من متحف ياد فاشيم من إسرائيل. وعرضت اللوحات أعمال 50 فنانا يهوديا نجا 26 منهم من المحارق، فيما لقي الفنانون الآخرون المعروضة أعمالهم حتفهم على يد النازية، ومنهم فيلكس نوسباوم الذي يعد من أشهرهم، والذي توفي في سنة 1944 في معسكر أوشفيتز. الصورة هي لوحته الشهيرة "اللاجئ" التي رسمها في سنة 1939 في بروكسل التي عرضت في برلين.

  • „Selbstporträt“ der Charlotte Salomon

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    عرضت أعمال فنية للرسامة شارلوته سالومون التي رسمت لوحات ومخطوطات تجاوزت الـ 700 عمل وثقت فيها حياتها في مجموعة فنية تحت عنوان "حياة أم مسرح؟". نُقلت شارلوته وكانت حاملا من معسكرات الاعتقال النازية في جنوب فرنسا إلى معسكر أوشفيتز في سنة 1943 وقتلت هناك فور وصولها.

  • Mädchen im Feld“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنانة نيللي تول فنجت من الموت من المحارق والمعسكرات النازية بعد أن اختبأت مع أمها عند عائلة مسيحية آوتهما في مدينة لفيف الأوكرانية. ورسمت نيللي في غرفتها المقفلة لوحات باستعمال ألوان جواش (وهي من الألوان المائية المعتمة). وجاءت نيللي التي تبلغ من العمر اليوم 81 عاما خصيصا من محل إقامتها في الولايات المتحدة إلى برلين لحضور المعرض الفني.

  • „Pfad zwischen den Baracken“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    وُلد الفنان ليو بروير في مدينة بون وشارك في الحرب العالمية الأولى مع الجيش الألماني. وفي سنة 1934 وبعد عام على وصول هتلر إلى الحكم هرب إلى مدينة لاهاي الهولندية ومن ثم إلى بروكسل وعمل هناك رساما لغاية سنة 1940 حيث اودع في معسكر الاعتقال بسانت سيبرين جنوب فرنسا. استطاع بروير الاحتفاظ بمخطوطاته وأعماله المائية، وبعد خروجه من الاعتقال عاد إلى مدينته بون ليعيش فيها حتى وفاته في سنة 1975.

  • Hintereingang“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كانت بيدريش فريتا تدير مرسما في معسكر الاعتقال تيريزين، وكانت مهمتهم الرسمية تنفيذأعمال دعائية للنازية، لكن فريتا ورفاقها استطاعوا رسم بعض اللوحات بصورة سرية عن رعب الحياة في المعسكر. وفي سنة 1944 قبض عليها متلبسة وأرسلت إلى معسكر أوشفيتز لتموت هناك. وبعد التحرير من النازية كشف عن 200 عمل فني لها كانت قد خبأتها في الجدران أو تحت الأرض.

  • „Ankunft eines Transports in Theresienstadt“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    ليو هاس لم يكن معروفا لكونه شارك بيدريش فريتا في رسم الكثير من الأعمال الفنية التي وثقت جرائم النازية فحسب، بل لكونه شارك أيضا وبطلب من النازية في تزوير أوراق نقدية تابعة لقوات الحلفاء في عملية أطلق عليها تسمية "عملية بيرنهارد". ليو هاس نجا من الموت وتبنى بعد تحريره الطفل توماس ابن بيدريش فريتا واستطاع العثور على 400 عملا فنيا كان قد خبائها أثناء الاعتقال في تيريزين.

  • Das Lied ist aus

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كان بافيل فانتل ضمن قائمة الفنانين في معسكر الاعتقال في تيريزين، على الرغم من أنه كان مدير المستوصف الخاص لمرضى التيفوئيد في المعسكر كونه قد درس الطب. وقبض عليه أيضا في المعسكر متلبسا برسم لوحات عن الجرائم النازية وأرسل إلى معسكر أوشفيتز ليعدم هناك في سنة 1945. بعد التحرير عُثر على نحو 80 عملا لفانتل في معسكر تيريزين.

  • „Der Geschlagene“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنان ياكوب ليبشيتس فكان يدرس في معهد الفنون في فيلنيوس قبل الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1941 أجبر على العيش في غيتو كاوناس وهناك انضم إلى مجموعة من الفنانين التي رسمت أعمال فنية عن الحياة في غيتو كاوناس وبصورة سرية. توفي ليبشيتس في سنة 1945 وبعد التحرير عادت زوجته وابنته إلى غيتو كاوناس لإنقاذ أعماله الفنية التي خبأها في مقبرة الغيتو.

  • „Dächer im Winter“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استطاع الفنانون توثيق الخراب والعنف في المعسكرات النازية، وتمكنوا أيضا من رسم عالم آخر في لوحاتهم الفنية مغاير لما يعيشونه في الواقع، كما في لوحة "سقوف المباني في الشتاء" لموريتس مولر. ينعقد معرض "فن من الهولوكوست" على قاعات المتحف التاريخي في برلين ويستمر لغاية الثالث من نيسان/ أبريل 2016.

    الكاتب: سارة يوديث هوفمان/ زمن البدري


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