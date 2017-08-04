ألمانيا: برنامج لمعالجة الاكتئاب عبر الانترنت باللغة العربية

خدمة جديدة عبر الإنترنت من شأنها أن تساعد الأشخاص الناطقين باللغة العربية والذين يعانون من الاكتئاب مجاناً. إذ يساعد برنامج المساعدة الذاتية المجانية "iFightDepression" أو ما يعني باللغة العربية " أنا أحارب الاكتئاب" المرضى الذين يعانون من أشكال خفيفة أو غير حادة من الاكتئاب، لفهم حالتهم ومرضهم بشكل أفضل، كما يعرض البرنامج لهم تمارين عملية للحياة اليومية، بحسب ما أعلنته الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب اليوم الثلاثاء (5 شباط/ فبراير 2018) في مدينة لايبزيغ بألمانيا.
وتستهدف النسخة العربية من البرنامج، الذي يتضمن 12 لغة مختلفة، بشكل رئيسي المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، وينبغي أن تساعد في تخطي الحواجز اللغوية، وتعويض نقص الإمدادات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تؤخذ الاختلافات الثقافية بعين الاعتبار. ففي الثقافة العربية، من غير المألوف أن يتم الكشف عن المشاكل الشخصية، والمشاعر لشخص خارج العائلة، بحسب ما أوضحه الدكتور وئام جلبوت، أحد المطورين المشاركين في البرنامج.
ووفقاً للجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب، يثبت البرنامج فعالية حقيقية "توازي العلاج النفسي المنتظم خصوصاً إذا كان مصحوباً بتعليمات طبيب الأسرة". لهذا السبب، لا يمكن استخدام برنامج "أنا أحارب الاكتئاب" إلا بوجود مرافق علاجي، طبيب أو معالج نفسي مدرب ومؤهل في مجال العلاج النفسي. ومن الممكن للأطباء والمعالجين النفسيين أو الأخصائيين المشاركة مجاناً في التدريب على البرنامج ليصبحوا مؤهلين لمساعدة اللاجئين الذي يعانون من مرض الاكتئاب.
ر.ض/ع.ش (ك ن أ)
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
ما هو الاكتئاب الشتوي؟
هبوط مفاجئ في المزاج وإرهاق مستمر ونقص في الطاقة والحاجة الى النوم المفرط والشهية المفرطة. هي أعراض شائعة لدى الكثيرين في الشتاء وتذهب بحلول فصل الربيع. يرجع خبراء الأمراض النفسية أسباب هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب موسمي والمعروف أيضا باكتئاب الشتاء.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
أعراض غير مقلقة
وبحسب رأي خبراء الأمراض النفسية فإن معالجة هذه الأعراض ليس ضروريا، إلا إذا استمر الشعور بهذه الأعراض لفترات طويلة، فهنا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
أين يكثر انتشاره؟
وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي في أوروبا حوالي 9 بالمائة وتختلف أعراضه من شخص لآخر. وهو مرض يكثر انتشاره في الدول الاسكندنافية وألمانيا بينما ينخفض في البلدان المطلة على البحرالأبيض المتوسط .
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
تشخيص ليس بالسهل
ولا يعد تشخيص الاكتئاب الشتوي أمرا سهلا. وترجع صعوبة التشخيص إلى ضرورة تمييز أعراض الاكتئاب المعتاد والذي غالبا ما يبدأ بفقدان الشهية والأرق.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
علاج الاكتئاب الشتوي ضوئيا
يؤكد خبراء الأمراض النفسية أن للضوء دور كبير في علاج الاكتئاب الشتوي على عكس الاكتئاب العادي، إذ يتم استخدام مصابيح خاصة تبلغ استطاعتها القصوى حوالي 10 آلاف درجة يتم تسليطها على المريض لمدة 30 دقيقة في الجلسة الواحدة. وتختلف شدة الإضاءة بحسب درجة الاكتئاب. ويحتاج العلاج الضوئي مدة أسبوعين. وللحصول على أفضل نتائج للعلاج ينصح الأطباء بإجراء المعالجة صباحا، وتتميز هذه الطريقة بعدم وجود أعراض جانبية.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
نصائح يومية
ويشدد خبراء الأمراض النفسية على ضرورة إجراء بعض التغييرات في روتين الحياة اليومي. ولدى البقاء لفترات طويلة في المنزل ينصح خبراء الأمراض النفسية بالنظر من خلال النوافذ أو القيام بتغيير مكان العمل وإنارة المكاتب بشكل كاف.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
الاختلاط بالآخرين
على الرغم من نقص الطاقة الذي يميز اكتئاب الشتاء، يوصى خبراء الأمراض النفسية بالاختلاط مع الناس والابتعاد عن العزلة.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن
يوصي خبرا الأمراض النفسية بتناول أطعمة مركبة من الكربوهيدرات المعقدة، بحيث تكون عملية الهضم طويلة ويحافظ الجسم على نسبة السكر في الدم وعلى نسبة السيروتونين في حالة مستقرة لفترة طويلة.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
ممارسة الرياضة بشكل متكرر
أحد التفسيرات لظهور الاكتئاب في فصل الشتاء هو التغيرات الهورمونية في الجسم، بما في ذلك انخفاض مستوى السيروتونين الذي يسبب الاكتئاب. القيام بنشاط رياضي يزيد من مستوى السيروتونين، ما يعني أنه بمثابة مضاد طبيعي للاكتئاب.
الكاتب: DW/دالين صلاحية