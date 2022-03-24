ألمانيا: برلين كوجهة للاجئين الأوكرانيين

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تستقبل ألمانيا أيضا لاجئين من أوكرانيا. معظمهم يقصد برلين، حيث يعتني بهم متطوعون أوشكوا على استنفاد كل طاقتهم.
قدم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مشروع الميزانية العامة، متعهدا بمساعدات طويلة المدى لأوكرانيا، بما في ذلك دعم عملية إعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق سلام. وتعهد ليندنر أيضا بتحفيزات لدعم الاقتصاد الألماني.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
دخل أزيد من 225 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا، لكن الرقم قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم وجود نقاط تفتيش على الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.
بعد مناشدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي المتطوعين بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي، تعالت الأصوات في ألمانيا للتحذير من المشاركة في الحرب بأوكرانيا، فما الذي نعرفه عن مشاركة الألمان في هذا "الفيلق الدولي"؟
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