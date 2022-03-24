 ألمانيا: برلين كوجهة للاجئين الأوكرانيين | مراسلون حول العالم | DW | 25.03.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: برلين كوجهة للاجئين الأوكرانيين

تستقبل ألمانيا أيضا لاجئين من أوكرانيا. معظمهم يقصد برلين، حيث يعتني بهم متطوعون أوشكوا على استنفاد كل طاقتهم.

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