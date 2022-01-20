ألمانيا - بدء محاكمة عائدة من سوريا بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي

بدأت اليوم الثلاثاء (25 يناير/كانون الثاني 2022) محاكمة امرأة عائدة من داعش أمام محكمة أمن الدولة في مدينة ناومبورغ الألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

ويتهم الادعاء العام المرأة (22 عاماً) بالمساعدة في الإتجار بالبشر وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة وانتهاك قانون الأسلحة.

وتجرى المحاكمة خلف أبواب مغلقة في قاعة مشددة الحراسة بالمجمع القضائي في هاله. وقال المدعي العام هولغر شنايدر-غلوكتسين عن قرار المحكمة بإجراء الجلسات مغلقة: "الحقوق الشخصية للمتهمة حاسمة في هذا الأمر".

وكانت المتهمة قاصرة ومراهقة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها. وأوضح المدعي العام أنه يجب لذلك الحفاظ بشكل خاص على حماية شخصية المتهمة خلال المحاكمة.

وبحسب الادعاء العام الاتحادي، فإن المتهمة سافرت إلى داعش في سوريا عبر تركيا عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، وانضمت إلى التنظيم وتزوجت من مقاتل داعشي، واستعبدت معه فتاة أيزيدية، كما أنها كانت تبحث عن نساء لضمهن إلى التنظيم.

لاتزال محاكمة من يطلق عليهم العائدون من داعش جارية في ألمانيا

ووفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي، فإن السيدة عملت أيضًا بشكل مستقل لصالح داعش وتم إرسالها إلى مستشفى تديره الميليشيا لمدة ثلاثة أشهر. ويُزعم أن السيدة - والتي لديها طفلان في سوريا - كانت تمتلك أيضًا مسدسًا نصف آليًا وبندقية هجومية لإثبات انتمائها إلى داعش.

وفي عام 2020 عادت المرأة المنحدرة من ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية إلى موطنها، وتم احتجازها ثم الإفراج عنها لاحقا بشروط. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أيار/مايو المقبل.

كانت الحكومة الألمانية قد أعادت السيدة وامرأتين ألمانيتين أخريين وما مجموعه اثني عشر طفلاً إلى ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2020 من معسكرات لأعضاء داعش الأسرى في شمال سوريا، حيث تم القبض عليها مباشرة في المطار.

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب، د ب أ)