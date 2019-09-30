ألمانيا: بدء محاكمة ثلاثة عراقيين في هامبورغ

بدأت اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) محاكمة ثلاثة عراقيين أمام المحكمة العليا في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي "ذي دوافع إسلامية"، حسب وصف المحكمة.

ويُحاكم اثنان (كلاهما 23 سنة) من هؤلاء العراقيين الثلاثة بتهمة الإعداد لأعمال عنف خطيرة تهدد أمن الدولة، والتعامل غير المصرح به مع مواد متفجرة خطيرة، بينما يُحاكم الثالث (36 سنة) بتهمة مساعدة الاثنين في الإعداد لذلك.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، قام المشتبه بهما (الاثنان الأصغر سنا) بأولى تجارب التفجير بمسحوق أسود مستخرج من ألعاب نارية، وسعيا عبر المشتبه به الثالث إلى تدبير سلاح ناري، "لقتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من غير المسلمين".

وحددت المحكمة عشر جلسات أخرى للنظر في القضية حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكان متحدث باسم الادعاء الاتحادي بمدينة كارلسروه قد قال في وقت سابق إن هناك أدلة تشير إلى صلات للمعتقلين الثلاثة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إلا أنهم ليسوا أعضاء فيه، كما لم يحصلوا على أمر مباشر منه بتنفيذ هجوم أو اعتداء في ألمانيا. ولهذا لا تجري النيابة العامة تحريات أو تحقيقات ضد الثلاثة بتهمة الانتماء إلى منظمة أجنبية إرهابية.

وذكرت مصادر قضائية أن العراقيين الثلاثة قدموا إلى ألمانيا كلاجئين، بيد أنها لم تحدد تاريخ وصولهم. وبحسب البيانات فإنهم خططوا لهذا الهجوم منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.

ويشار إلى أنه تم اعتقال الرجال الثلاثة في منطقة ديتمارشن بولاية شليزفيغ-هولشتاين شمالي ألمانيا نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، ويقبعون منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)