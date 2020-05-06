ألمانيا - بدء محاكمة المتهم بجريمة الاعتداء على كنيس في هاله

بعد تسعة أشهر من وقوع الهجوم الإرهابي في هاله والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، تبدأ محاكمة المتهم أمام محكمة ماغدبورغ.

وينظر باهتمام بالغ إلى إجراءات المحاكمة والتي تعد واحدة من أكبر وأهم القضايا في تاريخ ولاية ساكسونيا أنهالت، إذ نسب الإدعاء إلى المتهم بتنفيذ الهجوم 13 جريمة بما في ذلك القتل ومحاولة القتل.

ومثل المتهم - 28 عاماً - اليوم الثلاثاء للمحاكمة في واحدة من أسوأ الجرائم المعادية للسامية في تاريخ البلاد بعد الحرب، والتي انتهت فيها محاولة فاشلة لاقتحام كنيس يهودي بقتل شخصين.

وحاول رجل مدجج بالسلاح الوصول إلى الكنيس في التاسع من تشرين أول/أكتوبر 2019 الموافق ليوم كيبور، أقدس الأعياد اليهودية، وأطلق النار على باب المبنى الخشبي الثقيل وألقى بمتفجرات.

وعندما عجز عن دخول المعبد بقوة السلاح، قتل امرأة مارة أمام المعبد ورجلا في محل للشاورمة، وخلال فراره أصاب عدة أشخاص خلال إطلاق النار الذي جرى تصويره بالبث الحي عبر الانترنت من خلال كاميرا كانت مع المتهم، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

ووفقا للادعاء العام فإنه كان عازما على قتل أكبر عدد ممكن من 52 زائراً كانوا في المعبد.

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وكانت المحكمة العليا في مدينة ناومبورغ شرقي ألمانيا، قد أعلنت في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، عن قبول 43 دعوى عارضة في قضية الهجوم المعادي للسامية في مدينة هاله.

وتم الإعلان حتى الآن عن 147 شاهداً منهم 68 محققاً، سيشاركون في إجراءات المحاكمة التي بدأت اليوم الثلاثاء. ولأسباب تتعلق بالمساحة، سيتم عقد المحاكمة في محكمة الاستئناف في مدينة ماغدبورغ.

وقال المتحدث باسم المحكمة الإقليمية العليا في ناومبورغ، هينينغ هابرلاند، "إن جدية الاتهام والأهمية السياسية لأفعال المتهم تعطي طبيعة خاصة للإجراءات"، مضيفاً أن المدعى عليه متهم بشنّ هجوم على القيم الأساسية للمجتمع الألماني.

وقال هابرلاند :" كما تسبب المتهم في معاناة شخصية لا توصف للكثيرين" فإن الدولة الألمانية "سترد على هذه الفعلة من خلال إجراءات دستورية عادلة"، مضيفاً أن "هذه الإجراءات لا يمكن أن تعالج الظلم الذي وقع على الضحايا وذويهم".

وانضم بعض الجرحى والناجين إلى الإجراءات كمدعين. وفي هذا السياق قال هابرلاند: "مع ذلك، فإن الإجراءات لن تكون قادرة على الأرجح على تلبية جميع التوقعات التي قد تكون لدى كافة المتضررين من الحادث".

وفي بداية المحاكمة ستتم قراءة الاتهامات على المتهم أولاً قبل البدء في استجوابه. ومن المقرر الانتهاء من إجراءات المحاكمة في الـ14 من تشرين أول/أكتوبر.

وبحسب المحكمة، فإن المتهم (ستيفان ب.) من ولاية سكسونيا أنهالت، قد أقرّ بشكل أساسي بهذه الاتهامات. وإذا ما تمت إدانته فمن المتوقع أن يحكم بالسجن مدى الحياة.

ع.ح./و.ب. (د ب ا، ب د أ)