 ألمانيا: بدء إجراءات ترحيل المتصدق إلى المغرب | أخبار | DW | 15.10.2018

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أخبار

ألمانيا: بدء إجراءات ترحيل المتصدق إلى المغرب

بالرغم من أنه لم يكمل مدة محكوميته، بدأت السلطات الألمانية بعملية ترحيل المغربي المدان بالمشاركة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، منير المتصدق. متحدث أمني أكد أن إجراءات الترحيل تجري كما خطط لها.

Abschiebung von Terror-Helfer Mounir El Motassadeq (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

بدأت السلطات الألمانية اليوم الاثنين (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) في ترحيل المغربي منير المتصدق المدان بالمشاركة في هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر2001. وبالفعل قامت السلطات بإخراج المتصدق من سجن "فولسبوتل" في هامبورغ ونقله على متن مروحية إلى مطار هامبورغ استعدادا لترحيله لموطنه المغرب.

وقضى المتصدق مدة محكوميته في سجن فولسبوتل بعد أن أدين بتقديم الدعم لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة 15 عاما. وتنتهي مدة السجن العادية للمتصدق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. بيد أن السلطات قررت إطلاق سراحه قبل هذا الوقت بشرط ترحيله إلى المغرب.

مختارات

التزمت الرباط الصمت تجاه الأنباء الواردة حول إطلاق سراح منير المتصدق. فقد رفض مسؤولون من الحكومة المغربية التعليق حول ملف ترحيل المغربي المدان بمساعدة الخلية الإرهابية المتهمة بتنفيذ اعتداءات 9/11 في نيويورك وواشنطن. (09.08.2018)

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم طلب استئناف قدمه المغربي منير المتصدق بعد إدانته بالتواطؤ في هجمات 11 سبتمبر والحكم عليه بالسجن 15 عاما لمساعدته في تنفيذ عملية قتل جماعي. (12.01.2007)

وكانت حكومة ولاية هامبورغ قد أعلنت عن موعد ترحيل المتصدق في آب/أغسطس الماضي. وقال متحدث باسم وزارة داخلية ولاية هامبورغ اليوم الاثنين: "سيغادر السيد المتصدق في الموعد المحدد. لقد اتخذت كافة الإعدادات المطلوبة وفقا للخطة".

يذكر أنه لا يمكن للقضاء الألماني إصدار أمر بإيداع شخص أجنبي ما في سجن الترحيلات إلا في حال محاولة هذا الشخص التهرب من ترحيله، وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه التهمة لا يمكن توجيهها لسجين فور إطلاق سراحه كما هو في حالة المتصدق.

وكانت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية أكدت الأسبوع الماضي أن مثل هذا النوع من الترحيلات يجري التخطيط له بناء على تنسيق قوي بين السلطات على المستوى المحلي والاتحادي. وأضافت أن عمليات الترحيل تتسم بتعقيدات أكبر بعض الشيء لأن المغرب لا يسمح من ناحية المبدأ برحلات الطيران العارض (شارتر) في الترحيلات.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)

 

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