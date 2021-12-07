 ألمانيا: باليه في الهواء الطلق | مراسلون حول العالم | DW | 06.10.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: باليه في الهواء الطلق

باليه في الهواء الطلق في قلب العاصمة الألمانية. على سطح سفينة عائمة، عرضت فرقة باليه برلين الوطنية مقتطفات من أعمالها. "من برلين مع كل الحب" هو اسم العرض الذي جلب بعض التحديات للراقصين.

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