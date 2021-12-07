ألمانيا: باليه في الهواء الطلق

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باليه في الهواء الطلق في قلب العاصمة الألمانية. على سطح سفينة عائمة، عرضت فرقة باليه برلين الوطنية مقتطفات من أعمالها. "من برلين مع كل الحب" هو اسم العرض الذي جلب بعض التحديات للراقصين.
أطلق مهرجان برلين الدولي للأدب دعوة دولية للاطلاع على الأدب الأوكراني. التقرير التالي يقدم خمسة كُتاب من أوكرانيا يجب قراءة كتبهم.
أكدت منظمة ألمانية إنقاذها لنحو 100 مهاجرا في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال يوم واحد، ليصل العدد على متن السفينة لنحو 450 شخصا. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة فإن أكثر من 1500 شخص توفوا غرقا في المتوسط خلال عام 2021.
السفير الأوكراني لدى برلين، المعروف بانتقاداته القوية للمستشار شولتس، زاد من حدة تصريحاته، معتبرا أن شولتس باستبعاده زيارة كييف، "لا يتصرف وفق منطق رجل الدولة". وطالب برلين مجددا بأسلحة وبعدم استقبال السفن الروسية.
اتهامات متبادلة وتكهنات شهدتها الساعات الماضية بشأن من يقف وراء تخريب خطي أنابيب نورد ستريم خاصة وأن تحديد الفاعل بدقة يحتاج لبعض الوقت ويترك الجميع في حالة من عدم اليقين، فكيف يرى المحللون والخبراء العسكريون الأمر؟
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