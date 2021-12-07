ألمانيا: باليه في الهواء الطلق

سفينة ألمانية تنقذ ما يقرب من 450 مهاجرا في البحر المتوسط

أكدت منظمة ألمانية إنقاذها لنحو 100 مهاجرا في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال يوم واحد، ليصل العدد على متن السفينة لنحو 450 شخصا. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة فإن أكثر من 1500 شخص توفوا غرقا في المتوسط خلال عام 2021.