ألمانيا - اهتمام إعلامي برفض ماني ومزراوي لحمل أكواب البيرة خلال جلسة تصوير

تتابع وسائل الإعلام الألمانية باهتمام واقعة حدثت خلال جلسة تصوير لفريق بايرن ميونيخ الألماني، إذ امتنع السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي عن حمل اكواب من بيرة القمح الشهيرة خلال الجلسة الدعائية.

ورفض اللاعبان المسلمان حمل كوبي بيرة من إنتاج شركة "باولانر" في جلسة التصوير السنوية الذي ارتدي فيه لاعبو الفريق لباس ليدرهوزن وهو زي ألماني تقليدي خلال حفل الإعلان عن اسم راعي الفريق.

ويعرف عن اللاعبان أنهما مسلمان متدينان ولا يشربان الخمر ولذلك لا يريدان أن يتم تصويرهما بهما أيضاً بحسب ما نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية.

وتقول المجلة الألمانية إن ماني يبدو أنه استمتع بوقته وبجلسة التصوير. ونقل عنه نادي بايرن قوله في بيان "أنا أعرف هذا التقليد بالفعل منذ كنت في سالزبورغ. أنا أستمتع بارتداء ليدرهوزين لأنني بشكل عام مهتم للغاية بالثقافات المختلفة وتقاليد البلاد". بحسب ما نقل موقع "موبو" الألماني

يذكر أن ماني (30 عامًا) لعب عامين في سالزبورغ قبل أن ينتقل إلى إنجلترا.

وبحسب موقع ميركيور الألماني فإن حقيقة أن ماني لا يشرب الكحول هي موضع ترحيب من عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ أولي هونيس، والذي صرح مؤخراً قائلاً: "ساديو هو مطرقة الفريق [...] لا يشرب الكحول .. حياته كلها تدور حول كرة القدم. هذا حلم للفريق ولصورتنا الخارجية."

وكان بايرن قد تعاقد مع النجم السنغالي ماني مقابل 32 مليون يورو قادماً من نادي ليفربول. أما المزراوي ، الذي ولد لأبوين مغربيين ومولود في هولندا ، فقد جاء في صفقة انتقال مجاني من أياكس أمستردام.

ريبيري لم يرغب في البيرة أيضاً

لم يكن ماني والمزراوي أول لاعبان لبايرن يرغبان في الظهور خلال حفل إعلان اسم الراعي الرسمي للفريق دون حمل أكواب البيرة في أيديهم. سبقهما فرانك ريبيري ، وهو أيضًا مسلم متدين ، ورفض الأمر نفسه خلال فترة وجوده في بايرن ميونيخ. في صورة عام 2014 ، لم يحمل هو ومهدي بن عطية وشيردان شاكيري أي أكواب بيرة.

ومع ذلك، في احتفال بطولة 2013 ، تلقى ريبيري "دشًا" من البيرة من زميله في الفريق جيروم بواتينغ، لتثار لاحقاً شائعات عن وجود مشكلة بين الاثنين بسبب ذلك، ورد بواتينغ.

وقال ريبيري في ذلك الوقت: "كل شيء على ما يرام بيني وبين شقيقي ريبيري. كانت بيرة خالية من الكحول، لذا كل شيء على ما يرام".

كما اعترض نجوم آخرون على إعلانات المشروبات. على سبيل المثال ، في بطولة كرة القدم الأوروبية 2021.

واقعة رفض حمل مشروبات معينة تكررت عدة مرات إذ أبعد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو زجاجات الكوكا كولا خلال مؤتمر صحفي. وقام الفرنسي بول بوغبا ، وهو مسلم متدين أيضاً ، بإزالة زجاجة بيرة من أمامه.

الجدير بالذكر أن مهرجان أكتوبر الشهير للبيرة سيقام في ميونيخ في الفترة من 17 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا؟

عماد حسن