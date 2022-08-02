ألمانيا... انطلاق محاكمة إسلاموي محتمل سافر إلى مالي

بدأت محاكمة رجل يشتبه بأنه إسلاموي يوم الجمعة (الخامس من آب/أغسطس 2022) أمام محكمة ولاية زاربروكن. والرجل متهم بالتحضير لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة (الألمانية). وحسب المعلومات فقد سافر إلى مالي مع أسرته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وفق لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في زاربروكن، كان ينوي الرجل تلقي التدريب على يد تنظيم الدولة هناك، ومن ثم المشاركة في النشاط المسلح للتنظيم الإرهابي.

كانت مالي التي يبلغ عدد سكانها زهاء 20 مليون نسمة شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية منذ 2012 ويعتبر الوضع السياسي فيها غير مستقر إلى أبعد حد، وتخضع البلاد منذ آخر انقلاب في أيار/مايو 2021 لقيادة حكومة انتقالية عسكرية.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة مينوسما بأكثر من 1000 جندي في الوقت الراهن، بيد أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أكدت الشكوك في مواصلة مهمة الجيش الألماني في مالي في ظل التطورات الأخيرة التي حدثت في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

خ.س / خ.س/ع أج (أ ف ب، د ب أ)