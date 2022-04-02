ألمانيا: انطلاق قافلات المساعدة لأوكرانيا

"معزولون وغير مرئيين".. 50 سودانياً يعيشون في مخيم عشوائي شمال فرنسا

في مخيم عشوائي على مساحة 300 متر مربع تقريباً، يعيش نحو 50 مهاجراً سودانياً، بعضهم منذ أكثر من عام، آملين أن يتمكنوا من العبور إلى المملكة المتحدة. مهاجر نيوز زار المنطقة، وتحدث مع المهاجرين وبعض المتطوعين.