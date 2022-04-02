ألمانيا: انطلاق قافلات المساعدة لأوكرانيا

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نظمت مجموعة من المتطوعين قافلات دعم لسكان أوكرانيا محملة بالأدوية ومواد غذائية، تنطلق من ألمانيا وتعبر الأراضي البولندية وصولاً إلى الحدود مع أوكرانيا حيث يتم إفراغ حمولة الشاحنات، التي تعود محملة باللاجئين.
في مخيم عشوائي على مساحة 300 متر مربع تقريباً، يعيش نحو 50 مهاجراً سودانياً، بعضهم منذ أكثر من عام، آملين أن يتمكنوا من العبور إلى المملكة المتحدة. مهاجر نيوز زار المنطقة، وتحدث مع المهاجرين وبعض المتطوعين.
وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.
حالة ذعر أصابت سكان مدن أوكرانية بعد ساعات من انطلاق الهجوم الروسي، ما ينذر بعملية نزوح جماعية هائلة. دول الجوار تستعد لاستقبال المدنيين، فيما تعرض ألمانيا مساعدتها، وتونس والأردن يعملان على إجلاء الرعايا.
يواصل مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين الفرار من الحرب المستعرة في بلادهم فيما تتصاعد المخاوف دولياً من أزمة إنسانية وشيكة قد تطال أكثر من مليون لاجئ أوكراني يعانون حتى من انعدام وجود ممرات آمنة للخروج من البلاد.
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