 ألمانيا: انطلاق قافلات المساعدة لأوكرانيا | مراسلون حول العالم | DW | 15.04.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: انطلاق قافلات المساعدة لأوكرانيا

نظمت مجموعة من المتطوعين قافلات دعم لسكان أوكرانيا محملة بالأدوية ومواد غذائية، تنطلق من ألمانيا وتعبر الأراضي البولندية وصولاً إلى الحدود مع أوكرانيا حيث يتم إفراغ حمولة الشاحنات، التي تعود محملة باللاجئين.

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