 ألمانيا: اندلاع نيران في 8 سيارات شرطة قبيل قمة مجموعة الـ7 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.06.2022

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ألمانيا: اندلاع نيران في 8 سيارات شرطة قبيل قمة مجموعة الـ7

اندلعت نيران في ثماني سيارات شرطة في مدينة ميونيخ. ويأتي ذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا. وتشتبه الشرطة في أن تكون السيارات قد تعرضت للإحراق العمد.

صورة من ميونيخ لسيارات الشرطة المحترقة قبيل قمة السبع

السيارات التابعة لشرطة مكافحة الشغب الاتحادية كانت متوقفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أمام أحد الفنادق التي يقيم فيها أفراد الأمن المشاركين في تأمين القمة

قبل وقت قصير من انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، اندلعت نيران في ثماني سيارات شرطة في مدينة ميونيخ. وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2022) إن السيارات التابعة لشرطة مكافحة الشغب الاتحادية كانت متوقفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أمام أحد الفنادق التي يقيم فيها أفراد الأمن المشاركين في تأمين القمة.

مختارات

حث سفراء الدول الصناعية السبع المعتمدين في تونس الرئيس قيس سعيّد على "العودة السريعة إلى نظام دستوري يضطلع فيه البرلمان بدور بارز"، وتعيين حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات، للخروج من الوضع الاستثنائي المستمر في البلاد.

قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع التي ستتصدر جائحة كورونا محور مناقشاتها، وزير التنمية الألماني يطالب القوى الكبرى ليس فقط بتوفير اللقاحات وإنما أيضا لوجستيات التطعيم للدول الفقيرة.

وبحسب بيانات المتحدث، يشتبه المحققون في الإحراق العمد. وعقب فترة وجيزة من اكتشاف الحريق، قامت الشرطة بالبحث عن جناة محتملين بمروحية، من بين أمور أخرى، لكنها لم تنجح حتى الآن في العثور عليهم، بحسب بيانات المتحدث.

وفحص المحققون سيارات الشرطة التي احترقت بالكامل. وقدر المسؤولون الأضرار بمئات الآلاف من اليورو. ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

Deutschland | Vor G7-Gipfel in München | Brandanschlag auf Polizeiautos

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو الجاري في قصر "إلماو" بالقرب من بلدة غارميش-بارتنكيرشن. وسيلتقي في القمة التي يقودها المستشار الألماني أولاف شولتس رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.

ع.ش/ ا.ف (د ب أ)

  • G7 Gipfel Schloss Elmau Merkel und Obama in Krün

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمة السبع الكبار في إلماو. البداية مع وجبة بافارية تقليدية. اوباما مع المستشارة ميركل وزوجها يتناولون البيرة وكعكة البريتزا البافارية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Rambouillet

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قصر رامبويه

    احتضن القصر الفرنسي الذي يعود بناؤه إلى القرن 14 اللقاء الأول لمجموعة الدول 6 آنذاك، القصر يعد أيضا قصر الإقامة الصيفية للرئيس الفرنسي، وكانت أزمة النفط هي الموضوع الرئيسي للقمة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 San Juan

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    سان خوان- بورتو ريكو

    في تلك الدورة ارتفع عدد أعضاء المجموعة إلى 7 دول وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا وبريطانيا وكندا، حيث تم الإجتماع في جزيرة سان خوان السياحية في بحر الكاريبي.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Venedig 1980

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في البندقية

    خلال ثمانينات القرن الماضي عقدت قمم الدول 7 في مدن كبيرة وجميلة. في 1980 وفي 1987 انعقدت القمة مرتين في مدينة البندقية الإيطالية الساحرة. (في الصورة يرتدي المستشار الألماني هلموت شميت وحده بدلة صيفية).

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Bonn 1985

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في العاصمة بون

    انعقدت قمم أخرى في الثمانينات في عواصم كبرى مثل لندن و طوكيو، كما انعقدت قمتان في العاصمة بون التي كانت بالمقارنة مدينة صغيرة. في الصورة يتوسط المستشار الألماني هيلموت كول الرئيس الأمريكي رونالد ريغن ورئيسة الوزراء البريطانية مارغاريث تاتشر.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    مناهضة العولمة

    تميزت فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة باحتجاجات من طرف مناهضي العولمة الذين سعوا إلى إيصال صوتهم لصناع القرار في تلك الاجتماعات ولم تكن تلك الاحتجاجات دائما سلمية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    تصعيد في قمة جنوا

    شهدت قمة مجموعة السبعة تحولين كبريين خلال مسارها، الأول عندما لقي متظاهر إيطالي في جنوا مصرعه عام 2001 خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للعولمة، أما التحول الثاني فحصل بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 .

  • G8 Gipfel kanada Familienfoto

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    انضمام روسيا

    2002 انعقدت القمة في أجواء الحياة البرية وبالضبط في كاناناسكيس الكندية. في تلك القمة شمل الاجتماع مجموعة السبعة السابقة زائد روسيا كعضو جديد، وكانت الاحتجاجات على القمة سلمية هذه المرة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Heiligendamm 2007

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    هايليغندام الألماني 2007

    بسبب الاحتياطات الأمنية المصاحبة لقمة 2007 تم تحويل منتجع هايليغندام الألماني لمنطقة محظورة لعدة أسابيع، إذ تم بناء حاجز على مسافة طولها 12 كيلومترا. وقد كلف بناؤه 12.5 مليون يورو، الأمر الذي اعتبره الكثيرون خرقا للقانون الأساسي الألماني.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 L`Aquila 2009

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    المكان والرمز

    عام 2009 تم تغيير مكان عقد القمة من جزيرة سردينيا إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، وجاء ذلك كرسالة رمزية، أراد السياسيون التأكيد عبرها على مساندتهم لضحايا الزلزال القوي الذي هز المدينة الإيطالية في وقت سابق من نفس السنة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Elmau 2015

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    حراسة أمنية مشددة

    تعتبر أماكن انعقاد قمم مجموعة الدول الصناعية من المناطق الخاضعة لحراسة أمنية عالية المستوى. في الصورة هليكوبتر تابعة للشرطة الألمانية تراقب على علو 2300 متر جبال الألب بالقرب من إلماو الألمانية التي ستنعقد فيها قمة هذه السنة.

  • Deutschland G7 Gipfel Proteste

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    استمرار الاحتجاجات

    للحفاظ على سلامة وأمن رؤساء الدول المشاركة في القمة تقرر نقل مكان الاحتجاجات إلى مكان بعيد عن إلماو وبالضبط الى بلدة غارميش-بارتنكيرخن. وقد بدأت الاحتجاجات فعلا كما يتضح في الصورة.

    الكاتب: فريدل تاوبه/ريم نجمي


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