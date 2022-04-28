 ألمانيا: انتهاء صلاحية الملايين من جرعات اللقاح قريباً | DW الأخبار | DW | 28.04.2022

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DW الأخبار

ألمانيا: انتهاء صلاحية الملايين من جرعات اللقاح قريباً

تلقى 76% من الألمان جرعات كاملة من لقاح كوفيد-19، أما البقية فتعارض مبدأ التطعيم. في وقت اكتشفت فيه السلطات وجود الملايين من الجرعات المخزنة لديها والتي ستنتهي صلاحيتها في الأشهر القليلة المقبلة.

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