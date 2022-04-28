ألمانيا: انتهاء صلاحية الملايين من جرعات اللقاح قريباً

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تلقى 76% من الألمان جرعات كاملة من لقاح كوفيد-19، أما البقية فتعارض مبدأ التطعيم. في وقت اكتشفت فيه السلطات وجود الملايين من الجرعات المخزنة لديها والتي ستنتهي صلاحيتها في الأشهر القليلة المقبلة.
تعتزم الحكومة الألمانية التبرع بحوالي 75 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا بهدف دعم الدول الفقيرة التي تعاني من "وحشية" اثار الجائحة. برلين كانت قد تعهدت بتقديم 100 مليون جرعة لقاح إلى دول أخرى بحلول نهاية العام.
تزامناً مع الذكرى العشرين لطرح العملة الأوروبية الموحدة "يورو" اقترح مسؤول ألماني وضع صورة مطوري لقاح "بيونتك" أوغور شاهين وأوزليم توريشي على إحدى عملات اليورو الورقية "لمسيرة حياتهم المؤثرة عن الاندماج والتميز العلمي".
دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى تعاون مكثف بين أوروبا وأفريقيا مؤكدا خلال زيارة للسنغال على أهمية التوصل "إلى طريق نحو شراكة أقوى ومثمرة". ورحب شتاينماير بعزم شركة بيونتيك الألمانية إنتاج لقاحات في إفريقيا.
دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.
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