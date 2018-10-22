 ألمانيا: انتخابات ولاية هيسن أمل الاشتراكيين لوقف الانهيار | سياسة واقتصاد | DW | 26.10.2018

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سياسة واقتصاد

ألمانيا: انتخابات ولاية هيسن أمل الاشتراكيين لوقف الانهيار

لم تكن نتائج استطلاعات الرأي سيئة بالنسبة للاشتراكيين كما هي عليه الآن، لكن أملهم يكمن في انتخابات ولاية هيسن بعد غد الأحد 28 أكتوبر 2018، انتخابات مصيرية ليس للاشتراكيين فقط، بل وللمستشارة ميركل أيضاً.

Thorsten Schäfer-Gümbel (DW/P. Hille)

في خضم الحملة الانتخابية في ولاية هيسن، لم يبدأ النهار جيدا بالنسبة لحافلة الاشتراكيين الحمراء التي تنقل زعيمهم والمرشح الأبرز لمنصب رئيس الوزراء في الولاية تورستن  شيفر ـ غويمبل من مهرجان انتخابي إلى آخر. الحافلة التي يبلغ طولها عشرة أمتار بقيت واقفة ومحصورة بين حاجز للسكك الحديدية وسيارات كثيرة خلفها، سائقها لا يستطيع التحرك نحو الأمام ولا يستطيع الدوران ليعود إلى الوراء. حالة تجسّد وضع الاشتراكيين حاليا.

يمكن وصف وضع الاشتراكيين الألمان بأنهم على طريق مسدود، فهم لا يستطيعون العودة بمصداقية إلى موضوعهم التقليدي، الا وهو العدالة الاجتماعية، كما أنهم لا يستطيعون تبني مواضيع جديدة. إلى ذلك لا يستطيع الاشتراكيون حاليا الخروج من الائتلاف الحاكم مع حزب اتحاد ميركل المحافظ الذي يفقد يوما بعد آخر شعبيته.

الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية

ورغم ذلك يواصل مرشح الاشتراكيين شيفر ـ غويمبل في ولاية هيسن حملته الانتخابية وكأن شيئا لم يكن. فهو يواصل طريقه لتحقيق هدفه في تولي منصب رئيس وزراء الولاية التي تعرف مدينتها فرانكفورت بالعاصمة المالية لألمانيا وربما قريبا لأوروبا ايضا. وها هو المرشح يقف في الصباح الباكر في محطة للقطار ليوزع القهوة والكعك على المسافرين المتنقلين بين بيوتهم وأماكن عملهم. لكنه لا يفرض نفسه على المسافرين الوافدين بقوة، بل ينتظر أن يبادر المسافرون لتناول القهوة والكعك ومعها اعلانات الحزب الاشتراكي في الحملة الانتخابية.

مختارات

خسرت أكبر الأحزاب في بافاريا أصوات ناخبيها. وسجل الحزب المسيحي الاجتماعي، شقيق حزب ميركل، أسوأ نتيجة له منذ 1950، وسجل الاشتراكيون أسوأ نتيجة لهم على الإطلاق. والآن يريد الجميع التركيز على انتخابات ولاية هيسن هذا الشهر. (15.10.2018)

كادت الخلافات على سياسة الهجرة أن تتسبب في انهيار التحالف التاريخي داخل التكتل المسيحي بزعامة ميركل. ووفق استطلاع للرأي، نُشر الأحد، سجل هذا التكتل أسوأ نسبة تأييد له منذ 12 عاما، لكن ماذا عن الأحزاب الأخرى؟ (29.07.2018)

ينس تاوبر واحد من المارة يتباطأ قليلا ليأخذ من يدي المرشح الاشتراكي إعلان يذكر بموعد الانتخابات يوم الأحد الواقع في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ويضعه في جيب سترته ويقول إنه لم يحدد بعد لمن سيعطي صوته في الانتخابات. لكن ينس يمكن له أن يتصور انتخاب الحزب الاشتراكي الديمقراطي مبررا ذلك بالقول " لا يجب على المرء أن يركض دوما وراء الفائز المحتمل".

ميركل في مأزق

مشهد الأحزاب السياسية في ألمانيا يتغير بسرعة فائقة وبشكل غير مسبوق في البلاد منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1949. فاستطلاعات الرأي تعطي الحزب الجماهيري أو الشعبي في عموم ألمانيا نسبة 15بالمائة من أصوات الناخبين. وبذلك يُعد الاشتراكيون هم الخاسر الأكبر في المتغيرات الجديدة في المشهد السياسي في البلاد. وهو الأمر الذي يشكل كارثة بالنسبة لرفاق الحزب الذين كافحوا من أجل حقوق العمال حتى في عصر القيصر الألماني، كما تمكن الحزب خلال مسيرته الطويلة من أن يتولى أعضائه خمس مرات منصب مستشار الرايخ قبل الحرب العالمية الثانية، وثلاث مرات منصب المستشارية في العصر الحديث. وفي هيسن يناضل الحزب من أجل أن يتولى زعيمه شيفر ـ غويمبل منصب رئيس الوزراء بعد 20 عاما من هيمنة المحافظين من حزب ميركل على أعلى منصب في الولاية. وحاليا يقف الحزب الاشتراكي بمستوى حزب الخضر عند مزاج الناخبين بحدود 20 بالمائة. أما رئيس الوزراء الحالي، من حزب ميركل المحافظ، فيحصل على 26 بالمائة في استطلاعات الرأي.

Deutschland SPD-Wahlkampf in Hessen | Wahlkamps-Bus von Thorsten Schäfer-Gümbel (DW/P. Hille)

حافلة حملة زعيم الحزب الاشتراكي اديمقراطي في ولاية هيسن الانتخابية

وفي حال فوز شيفر ـ غويمبل في الانتخابات، فبإمكانه تشكيل ائتلاف حكومي مع الخضر وحزب اليسار، أو مع الليبراليين. ولكن وفي نفس الوقت سيكون فوز شيفر ـ غويمبل في الانتخابات بمثابة نهاية ولاية المستشارة انغلا ميركل. ففي حال خسر المحافظون في انتخابات هيسن، فيساهم ذلك في تأليب الأجواء ضد ميركل داخل حزبها، حيث سينتفض المعارضون لها داخل معسكر المحافظين ويطيحون بها في المؤتمر الحزبي القادم في شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، وهو المؤتمر الذي تعتزم فيه ميركل الترشح لرئاسة الحزب لعامين قادمين على الأرجح. ولكن في حالة خسارة الاشتراكيين في الانتخابات وتحول الحزب إلى قوة سياسية على هامش المجتمع، فسيؤدي ذلك ربما إلى دفع قيادة الحزب في برلين لإنهاء التحالف مع اتحاد ميركل المسيحي، ما يعني نهاية ميركل سياسيا. كما يجب أن تقدم زعيمة الاشتراكيين على مستوى الاتحاد اندريا ناليس استقالتها من رئاسة الحزب.

ملف وقف زيادة الإيجارات

بيد أن المرشح الاشتراكي لا يريد أن يسمع كلمة انتخابات مصيرية ويقول في حديث مع DW: " لا أعير اي اهتمام لمثل هذه المبالغات". وحتى عندما يتحدث مع الصحافة العالمية مثل "واشنطن بوست" وغيرها يحاول شيفر غويمبل التركيز على حملته الانتخابية وخصوصا التركيز على ما يهم الناخب في الولاية. عن ذلك يقول شيفر غويمبل: " ملف السكن يشكل الأولوية على جدول البرنامج الاجتماعي في عصرنا الحالي". فهو يطالب بقانون يمنع رفع الإيجارات عن نسبة معينة. وحسب رأي الاشتراكيين تجوز زيادة الإيجارات سنويا فقط بنسبة تعادل حجم التضخم بحدود 2 بالمائة.

وبهذه الفكرة يسعى المرشح الاشتراكي إلى إقناع الناخبين في المدن الكبيرة مثل فرانكفورت ومحيطها. لكن على حافلة المرشح الاشتراكي مواصلة الرحلة للوصول إلى أماكن تجمع رفاق حزبه في هذا اليوم لتوزيع بيانات وملصقات الحملة الانتخابية.

Deutschland SPD-Wahlkampf in Hessen | Thorsten Schäfer-Gümbel und seine Frau (DW/P. Hille)

الاشتراكي شيفر ـ غويمبل يوزع الطعام وشعارات الحزب في مدينة أوفنباخ

حزب عمالي بدون عمال

شيفر غويمبل يناقش المارة في مدينة أوفنباخ في أمور كثيرة يعد خلالها بإصلاح ما افسدته الحكومة الحالية. ومما يعنيه ذلك تجاوز نواقص الحياة اليومية مثل قلة عدد المعلمين في المدارس وسوء المواصلات في بعض المناطق من المدينة. يذكر أن مدن مثل أوفنباخ كانت لسنوات طويلة في قبضة الاشتراكيين وذلك بفضل العدد الكبير من العمال  في مصانع الحديد والكيمياء وصناعة الجلود. معظم هؤلاء العمال كانوا ينتخبون الاشتراكيين في كل عملية اقتراع. لكن ذلك كان قبل 40 عاما. وتلك الصناعات لم تعد موجودة وحل محلها قطاع الخدمات. الاشتراكيون مازالوا يعانون من هذا التغير البنيوي في المجتمع. كل المارة الذين لا يقفون عند طاولة الاشتراكيين وسط أوفنباخ لا يحملون رأيا إيجابيا عن الحزب الاشتراكي.

في مواجهة الرياح المضادة

المنتقدون للاشتراكيين يعيبون عليهم فقدانهم لأي افكار جديدة، كما يقول المواطن فولفغانغ ميللر الذي كان يوما ما ناخبا اشتراكيا وبكل قناعة حاله في ذلك حال أكثر من 10 ملايين ناخب ألماني خسرهم الحزب الاشتراكي في السنوات العشرين الأخيرة. ويضيف ميللر إن الحزب يفتقد إلى شخصيات كاريزماتية مثل زعيم الحزب الراحل فيلي براندت.

المرشح شيفر ـ غويمبل يحاول أن يخوض حملته الانتخابية بغض النظر عن سلبيات الائتلاف الحاكم في برلين والرياح المضادة التي تشكلها على حملته ويقول: "علينا أن نتبنى المواضيع التي تهم حياة الناخب اليومية في الولاية". فأحقية وجود أي حزب سياسي في المجتمع تنبع من اهتمامه بهموم الناس ومشاكلهم اليومية، كما يقول المرشح الاشتراكي.

بيتر هيله/حسن ع. حسين

  • Deutschland Geschichte Vereinigungskongress der deutschen Sozialdemokratie in Gotha (ullstein bild)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المرحلة الجنينية والولادة

    تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.

  • Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1909 (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الانشقاق

    انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

  • Ermächtigungsgesetz 1933 (dpa/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الحظر

    بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.

  • Mauerchronik 2_10 (1950-59) (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    بعد الحرب - عقدان في المعارضة

    بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.

  • Grosse Koalition: Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في أول ائتلاف حكومي

    في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.

  • 50 Jahre Farbfernsehen - Willy Brandt (picture-alliance /dpa/W. Gutberlet)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الفوز الكبير..وتشكيل حكومة

    بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.

  • Bonn 1976 Bundeskanzler Helmut Schmidt im Arbeitszimmer (picture-alliance/dpa/F. Fischer)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة هيلموت شميت

    بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.

  • Flash-Galerie Altkanzler Kohl

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    سحب الثقة

    بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.

  • Deutschland Gerhard Schröder mit Zigarre 1998 (picture alliance/dpa/W. Baum)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة غيرهارد شرويدر

    حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.

  • Flash-Galerie Woche 38_09 (dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في حكومة ميركل

    حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

  • TV-Duell Angela Merkel & Frank-Walter Steinmeier 2009 (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    إلى المعارضة درّ!

    تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Bundestag Rede Angela Merkel Peer Steinbrück 27.6.2013 (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد

    في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.

  • Deutschland Martin Schulz (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    هزيمة كبرى في 2017

    مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Berlin Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

    أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

محطات تاريخية كثيرة شهدها "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" SPD منذ تأسيسه: صعود وهبوط، حظر وانشقاق، انتقال من صفوف المعارضة إلى كرسي الحكم. محطات الحزب السياسي الأقدم في ألمانيا في ألبوم الصور التالي. (27.11.2017)  

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