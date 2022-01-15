ألمانيا: الوعي الصحي ومتعة التسوق

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات في جميع أنحاء العالم يسعى تجار أسواق الشوارع في ألمانيا الى الحد من خطورة انتقال العدوى من خلال الالتزام التام بالاجراءات الوقائية كما سنشاهد في أحد أسواق العاصمة برلين.
أقرت رئاسة حزب الخضر الألماني صرف ما أطلق عليه "مكافآت كورونا" لعناصر داخل الأمانة العامة. وأعيدت بعد انتقادات داخلية. لكن الادعاء العام بدأ تحقيقاته حول "شبهة اختلاس أولية". من الأسماء المعنية وزيرة الخارجية.
مظاهرات حاشدة شهدتها مدن ألمانية عديدة مساء الاثنين ضد إجراءات مكافحة كورونا وأخرى مؤيدة للإجراءات. التقديرات تشير إلى خروج حوالي 70 ألف متظاهر. في الوقت ذاته سجل معدل انتشار الفيروس في البلاد ارتفاعا قياسيا جديدا.
ذكرت مؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية أن أغنى عشرة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ بداية جائحة كورونا. وأضافت المؤسسة أن هذا ليس وليد الصدفة، وانما هو نتيجة خيارات سياسة هيكلية تخدم الأشخاص الأكثر غنى ونفوذا.
شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات كبيرة رفضاً للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما خرج آخرون للاحتجاج ضد تلقيح الأطفال. كما شهدت عدة عواصم أوروبية مظاهرات مماثلة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول