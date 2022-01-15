 ألمانيا: الوعي الصحي ومتعة التسوق | DW الأخبار | DW | 20.01.2022

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DW الأخبار

ألمانيا: الوعي الصحي ومتعة التسوق

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات في جميع أنحاء العالم يسعى تجار أسواق الشوارع في ألمانيا الى الحد من خطورة انتقال العدوى من خلال الالتزام التام بالاجراءات الوقائية كما سنشاهد في أحد أسواق العاصمة برلين.

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