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ألمانيا: الوصول إلى بر الأمان

تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني أوكراني فروا بالفعل من الحرب. وقد تشكلت طوابير طويلة عند المعابر الحدودية، حيث يريد الكثيرون التوجه إلى الأقارب في وسط أو غرب أوروبا. وقد وصل حتى الآن عدة آلاف منهم إلى ألمانيا.