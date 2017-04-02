 ألمانيا- النظام المدرسي متاهة للأهل ومشقة على الطفل | ثقافة ومجتمع | DW | 23.02.2019

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا- النظام المدرسي متاهة للأهل ومشقة على الطفل

يرغب كل أب وأم بأن يلتحق أطفالهما بأفضل المدارس لضمان مستقبلهم. في ألمانيا يختلف النظام المدرسي عن باقي دول العالم، إذ أن انتساب الطفل للمدرسة الثانوية المناسبة له أمر شاق ومعقد. تجربة شخصية تقدمها لكم إحدى صحفيات DW.

Symbolbild | Schule Unterricht Schulklasse Schüler (imago/photothek/F. Gaertner)

يعتقد الكثيرون أن تسجيل الطفل في المدرسة الثانوية ليس بالأمر الصعب، فما عليك أنت كأب أو أم سوى تعبئة بعض الاستمارات وتقديمها للمدرسة. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة هنا في ألمانيا.

أتبادل دائما، أنا وزملائي الأجانب، المزاح عن الألمان والبيروقراطية المتفشية في مؤسساتهم، والتي تنسحب على النظام التعليمي المعقد. فهو كما علق عليه صديقي الأسترالي الجنسية "يجب أن تحصل على شهادة دكتوراه لكي تفهم نظام المدارس العامة في ألمانيا".

سنة الحسم

تختلف الأنظمة التعليمية وأنواع المدارس باختلاف الولايات الألمانية الستة عشر؛ إذ أن التعليم مسؤولية الولاية وليس الحكومة الاتحادية كما يتبادر لذهن البعض. غير أن بعض القواسم المشتركة نجدها في كل الولايات. على سبيل المثال، ينتقل الطفل من المدرسة الأساسية (الابتدائية) إلى المدرسة الثانوية ابتداءً من الصف الخامس، باستثناء ولايتي برلين وبرندبورغ؛ إذ تسمح الولايتان بذلك بعد العام الدراسي السابع.

مختارات

نشب خلاف بين أطراف الائتلاف الحكومي في ولاية ساكسونيا أنهالت في شرقي ألمانيا، حول إدراج مادة الديانة الإسلامية في المنهاج المدرسي وتعليمه للتلاميذ على غرار تعليم الديانة المسيحية حاليا في المدارس. (21.02.2019)

في حادثة هي الأولى من نوعها في ألمانيا أقدمت طفلة ألمانية (11 عاماً) على الانتحار بسبب المضايقات التي تعرضت لها من أقرانها في المدرسة، فيما تولت الشرطة التحقيق في الحادث. (03.02.2019)

هذا يعني أنه يتعين عليك قضاء وقتٍ طويلٍ خلال سنة ابنك الخامسة في المدرسة للتفكير في أي نوع من المدارس الثانوية تناسبه. الاستعداد لرحلة البحث الطويلة من سبتمبر/أيلول وحتى شهر شباط/فبراير خلال العام الدراسي يعتبر أمراً مهماً، في هذه الفترة سيتعين على الأهل قضاء معظم فصل الخريف وفترة أعياد الميلاد في محاولة العثور على المدرسة المناسبة لطفلهم.

تفتح العديد من المدارس الألمانية أبوابها للتلاميذ والأهل في أيام السبت فيما يعرف بـ"اليوم المفتوح"، حيث يستطيع الطفل الجلوس على المقاعد الدراسية، والتجوال في أروقة المدرسة، كما يمكن للأهل الحديث مع الأساتذة والطلاب لتحديد إن كانت تعتبر خياراً جيداً بالنسبة لهم.

في بداية شهر فبراير/شباط، تصدر المدارس الألمانية كشوف العلامات النصف سنوية، ملحقة برسالة توصية من مدرس الطفل، بخصوص نوع المدرسة الأنسب له، وهنا بجب أن يتخذ الأهل القرار وومن ثم القيام بالإجراءات الرسمية.

نظام هرمي 

ينكر الكثير من الألمان أن النظام المدرسي الألماني هو نظام هرمي يعتمد على إلحاق التلاميذ بالمدارس التي تناسب أدائهم المدرسي وقدراتهم العقلية والذهنية. ففي ولاية شمال الراين-فيستفاليا، يقسم النظام المدرسي التلاميذ إلى ثلاثة أصناف. أولاً، المتفوقون الذين يلتحقون بمدارس Gymnasium، وهم الطلاب المتوقع انتسابهم للكليات الجامعية بعد ذلك. ثانياً، متوسطو الأداء الذين يتم تسجيلهم في مدارس Realschule، والانتساب إلى الجامعة بالنسبة لتلاميذ هذه المدارس أمر غير مؤكد. ثالثاً، محدودو الأداء المدرسي يلتحقون بمدارس Hauptschule ويتوجه تلاميذ هذه المدارس لاحقاً إلى تعلم الحرف المهنية.

يعترف الكثير من الآباء في ألمانيا، إذا كانوا صادقين مع أنفسهم، بأنهم يشعرون بالفخر عند حصول ابنهم على شهادة توصية للالتحاق بمدرسة Gymnasium.

Symbolbild Bildung Deutschland Schule Lernen Lesen Schulbuch (picture-alliance/dpa/T. Eisenhuth)

يحتاج الأطفال إلى الوقت لتطوير مهاراتهم الفكرية

قبل أوانه

تعتبر كاتبة هذا المادة الصحفية، مراسلة DW لويزا شيفر، أن تحديد مستقبل الطفل بناء على أدائه في الصف الرابع أمر سابق لأوانه: "طفلتي منتظمة في مدرسة جميلة جداً في أحد ضواحي مدينة كولونيا. عندما اصطحب ابني وابنتي من المدرسة للبيت، أجدهم وزملاءهم يلهون بساحات المدرسة الكثيفة الأشجار، حولهم الخراف والدجاج التي تدخل الساحة بعض الأوقات. أجد الأطفال يركضون حولهم بمرح وسعادة، هم يحصدون العديد من المهارات من خلال التعلم، كمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المندمجين بصفوفهم".

بالطبع تعتبر هذه المدرسة استثناءً، ولكن من مِنا لا يرغب بترك طفله البالغ من العمر عشر سنوات في بيئة كهذه؟ لماذا يجب علّي أن أرمي طفلي بصف يكتظ بطلاب تتراوح أعمارهم 15-16 عاماً؟ لقد نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مررنا بالمرحلة المتوسطة (الصفوف من 6 إلى 8) قبل الانتقال إلى المرحلة الثانوية (الصفوف من 9 إلى 12).

السؤال الذي يبرز هنا: لماذا ليس بإمكان الطفل البقاء بالمرحلة الأساسية حتى الصف السادس، كما هو الحال في برلين؟ أو أي دولة أخرى حول العالم.

"بالصف الرابع، لا يزال الأطفال بحاجة للعب، وليس التفكير بالمدرسة المقبلة التي يجب الانتقال إليها" هذا ما حدثتني به معلمة طفلتي مستشهدة بحديث لها في نفس الاتجاه مع معلمات أخريات.

نقابة المعلمين(GEW)، تتفق بالرأي مع معلمة ابنتي: "من السابق لأوانه اتخاذ قرارٍ بخصوص نوع التعليم الأفضل لكثير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين التسعة والتسعة أعوام ونصف" كما صرحت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية.

"يتيح نظام الست سنوات في كل من برندبورغ وبرلين للأطفال التعلم من بعضهم البعض لفترة زمنية أطول" هذا ما قالته بياتي شتوفرز، الناطقة الإعلامية باسم وزارة التربية والشباب والأسرة في ولاية برلين.ولكن حتى في برلين يمكن لبعض التلاميذ الانتظام في مدارس Gymnasium من الصف الخامس.

Deutschland Herbst Junge mit Reh-Kitz (picture alliance/blickwinkel/F. Hecker)

المدرسة الإبتدائية ليست فقط لتعلم الكتابة والقراءة، بل أيضا للتعلم من خلال اللعب

نوع رابع من المدارس

قررت إلحاق طفلتي وطفلي بعد سنة بنوع رابع من المدارس يسمى Gesamtschule. هذا النوع من المدارس أحدث بعد الإصلاحات التي أدخلت على النظام المدرسي في ألمانيا في ستينات القرن العشرين.

أعتبر أن ذلك النوع من المدارس يبدو بالنسبة لها الحل الأمثل والأكثر قرباً لما أعرفه شخصياً كأميركية الجنسية، أي المدرسة الثانوية. تستطيع طفلتي الحصول على شهادة الثانوية العامة ومتابعة دراستها الجامعية إذا رغبت بذلك. كما أن هذا النوع من المدارس يبقي خيارات أخرى مفتوحة أمامها.

بالتأكيد، يبدو قراري هو الأسهل بين الخيارات المتاحة، لكنه ليس كذلك، فالمدرسة ليست قريبة من البيت، إنها تقع في ضاحية أخرى من ضواحي المدينة وتنتظر ابنتي رحلة يومياً تمتد ل 40 دقيقة ذهاباً، ومثلها إياباً، وهو ليس بالأمر السهل على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات فقط.

بالرغم من ذلك، أنا لدي الثقة أن طفلتي ستخوض هذه التجربة وستثبت ذكائها وتفوقها. وكلي أمل أن تحظى بمعلمين ومعلمات مميزين يقدمون لها العون على مدار هذه الرحلة.

ولكن للمرة يبقى سؤال بلا جواب شاف: لماذا يجب أن تكون العملية التعليمية معقدة بهذا الشكل؟

لويزا شيفر/م. ق

  • Kids showing their brightly-colored hands (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    من الصغر وحتى المراهقة

    يلتحق الأطفال بالمدرسة بشكل إلزامي من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة، أو من الصف الأول حتى الصف التاسع أو العاشر، بغض النظر عن نوع المدرسة. ويضع ذلك حظراً على التعليم المنزلي، إلا في حالات نادرة، مثل المرض الشديد.

  • Girl on her first day of school holding a cone of candy (imago/Kickner)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الابتدائية

    يبدأ الأطفال يومهم الأول بـ "مخروط المدرسة"، وهو عبارة عن صندوق مخروطي مملوء بالحلوى والهدايا لتشجيع الطفل في أول أيامه بالمدرسة. شؤون التعليم تدخل ضمن اختصاصات الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية. في معظم الولايات، يذهب الأطفال إلى المدرسة الابتدائية لمدة أربع سنوات فقط. وفي ولاية برلين، عادة ما يلتحقون بالمدرسة الابتدائية لمدة ست سنوات قبل الانتقال إلى المراحل الدراسية الأخرى.

  • Boy sitting at desk in classroom (picture-alliance/imageBROKER/R. Hottas)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    توصيات المدرسين

    يتلقى الأطفال في المرحلة الابتدائية بعض النصائح والتوصيات من معلميهم، حول اختيار نوع المدرسة المناسبة التي سيكملون فيها تعليهم. وتنص تلك التوصيات على ما إذا كان الطفل يعتبر مناسبًا لمواصلة تعليمه في المدرسة الثانوية مثلا، أو نوع آخر من المدارس. في الوقت الحالي، في ولاية شمال الراين فيستفاليا، قد يتخطى الآباء هذه التوصية ويختارون مدرسة مختلفة عن تلك التي أوصى بها المدرسون.

  • Girl standing in front of chalkboard (picture alliance/BeyondFoto)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الثانوية "Gymnasium”

    هي نوع من المدارس الثانوية الموجهة أكاديميا، لإعداد الطلاب للمرحلة الجامعية. تتضمن مناهجها الرياضيات والعلوم واللغات وغيرها. هذه المدرسة مخصصة لمن يتمتع بكفاءات تعليمية جيدة . تستمر الدراسة في هذه المدرسة حتى الصف الثاني عشر أو الثالث عشر، حسب كل ولاية. وفي النهاية يحصل التلميذ على شهادة الثانوية العامة "Abitur”، ما يتيح في النهاية متابعة الدراسة في الجامعات أو المعاهد العليا.

  • Boy looking pensive in a classroom (picture-alliance/W. Bahnmüller)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة المتوسطة (العملية) Realschule

    يتلقى الطلاب في المدرسة المتوسطة (العملية) "Realschule”، نفس الدروس الخاصة بـ Gymnasium. علما أن لكل ولاية من الولايات الاتحادية لها قوانينها وأنظمتها المختلفة فيما يتعلق بالشهادات المدرسية الصادرة عن المدارس الأساسية. غالبًا ما تهدف هذه المدرسة إلى إعداد الطلاب للالتحاق بمدرسة فنية أو كلية إدارة الأعمال.

  • A person working on a teeth prosthesis (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الأساسية (الرئيسية) "Hauptschule”

    يتلقى الطلاب في المدرسة الأساسية "Hauptschule" معظم المواد مثل المدارس الثانوية الأخرى، ولكن بوتيرة أبطأ. وتقدم هذه المدرسة دورات تدريبية مهنية، بهدف الالتحاق بمدرسة التجارة والتدريب المهني. وبعد التخرج، يمكن للطلاب المتفوقين الالتحاق بـ "Realschule " أو التأهل لحضور المدرسة الشاملة أو ما يعرف بـ "Gesamtschule".

  • Teacher working with kids in a classroom (picture-alliance/imageBROKER/u. umstätter)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الشاملة "Gesamtschule”

    شهدت الستينيات والسبعينيات ازدهار المدرسة الشاملة "Gesamtschule"، وهي بديل للنظام الثلاثي. عبارة عن نظام شامل يتم فيه دمج Gymnasium ومدارس Realschule و Hauptschule في مدرسة واحدة. ويمكن للطلاب التحول إلى المسار الأكاديمي، والعمل للحصول على شهادة الثانوية العامة في الصف 13. كما يمكنهم اختيار المسار المهني، والتخرج بعد الصف التاسع أو العاشر للالتحاق بمدرسة التجارة.

  • Teenagers working together at a desk in a classroom (picture alliance/blickwinkel/M. Begsteiger)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    الزيادة السكانية

    في السنوات الأخيرة، شهدت المدارس الشاملة "Gesamtschulen" إقبالا أكثر من ذي قبل، خاصة في المدن الكبرى. فتلك المدن تفتقر إلى الأماكن الشاغرة للطلاب المتقدمين. ففي عام 2018، اضطرت مدينة كولونيا البالغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، لرفض ما يقرب من 1000 طالب.

  • Girl reading a book in an library (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    تحويل المسار

    قد يحتاج الطلاب إلى تبديل مسارهم التعليمي، فإذا واجه أحدهم بعض الصعوبات في المرحلة ما بين الصف الخامس والسادس، قد يوصي المدرسون بنقله إلى Realschule أو Hauptschule.

  • Boy receiving test back from teacher (picture-alliance/imageBROKER)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    نظم تعليم مختلفة

    بعض الولايات الألمانية ليس لديها نظام متعدد المستويات، ولكن يوجد بها نظام ذو مستويين، مثل ساكسونيا. بعد أربع سنوات من المدرسة الابتدائية، يلتحق الطلاب إما بـ Oberschule الذي يجمع بين Haupt- و Realschulen أو Gymnasium. في بافاريا، يذهب طلاب الثانوية إلى Mittelschule ،Realschule أو Gymnasium.

  • Young man working with machines (picture-alliance/dpa/dpa-Zentralbild/J. Büttner)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدارس المهنية

    بعد الانتهاء من Hauptschule أو Realschule، يمكن الجمع بين المدارس المهنية والدراسة الأكاديمية من خلال التدريب المهني. ويحصل الطلاب الناجحون في تلك المرحلة على شهادة في مجال معين أو تخصص. غالباً ما تتعاون هذه المدارس مع الشركات والنقابات لتقديم دورات تدريبية للطلاب.

  • Child in a wheelchair sitting at schooldesk with other kids (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    التعليم للجميع

    بالنسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيتم الحاقهم بمدارس تعرف باسم "Förderschule" أو "Sonderschule" لكي تناسب احتياجاتهم. لكن بعض النقاد يعتبرون ذلك إقصاءً لهؤلاء الطلاب عن غيرهم. في الوقت ذاته، تتبع بعض المدارس الابتدائية والثانوية نظاما مختلفا يقضى بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول التعلم "المشترك" أو الشامل.

  • Person tapping onto an Ipad (picture alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    مواعيد الأيام الدراسية

    تختلف مواعيد الأيام الدراسية بشكل ملحوظ، حيث تنتهي الحصص أحيانا في الساعة 12 أو الواحدة ظهرا، أو في الساعة 3 أو 4 مساء في أيام أخرى. وهذا الاختلاف في المواعيد يمثل صعوبة أمام أولياء الأمور العاملين. وتقدم بعض المدارس برامج طوال اليوم، حيث يمكن للأطفال البقاء بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإنهاء واجباتهم المدرسية أو المشاركة في بعض الأنشطة المسلية.

  • Stack of books with graduation hat on top (picture.alliance/blickwinkel/BilderBox/McPHOTO)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    تنوع المدارس

    يوجد في ألمانيا مجموعة متنوعة من المدارس الخاصة، بما في ذلك مدارس فالدورف ومونتيسوري والمدارس الدولية وغيرها، ولكن الغالبية العظمى من الأطفال يلتحقون بالمدارس العامة. لويزا شيفر/س.إ

    الكاتب: سارة إبراهيم


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النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها  

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