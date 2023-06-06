ألمانيا - الموافقة على شراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية

وافقت لجنتا الموازنة والدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاغ) الأربعاء (14 يونيو/ حزيران 2023) على رصد دفعة أولى لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ، وذلك في إطار إعادة تسلّح البلاد المقرر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.
وصوت أعضاء اللجنتين من أحزاب الائتلاف الحاكم ومن الاتحاد المسيحي المعارض لصالح شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بعيد المدى "آرو3" بالإضافة إلى نظام إيريس-تي الألمانيIris T SLM" الذي يعمل في المدى القريب.
ومن المنتظر أن يتم تمويل صفقة شراء النظامين من الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا والبالغة قيمته 100 مليار يورو.
من جانبها، قالت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري-آغنيس شتراك-تسيمرمان إن ألمانيا ستدخل "عصرا جديدا" في مجال الدفاع الجوي. وأضافت أنه سيتم تنفيذ "ما هو وثيق الصلة بحمايتنا، وحماية المجال الجوي الألماني وحماية المجال الجوي لجيراننا على كل الارتفاعات المحتملة".
وتابعت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي) أن نظام إيريس-تي إس إل إم الذي يتم تطويره في ألمانيا ويجري استخدامه حاليا في أوكرانيا، أظهر أهميته مشيرة إلى أنه أنقذ آلاف الأرواح.
ومن المنتظر أن يصبح نظام "آرو3" الإسرائيلي جزءا من نظام دفاع جوي أوروبي وذلك بناء على مبادرة من ألمانيا. ويمثل نظام "آرو3" في الفترة الحالية المرحلة العليا من الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد المراحل ويمكنه تدمير أنظمة أسلحة مهاجمة على ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي.
وتبلغ كلفة منظومة "آرو 3" حوالى أربعة مليارات يورو وهي مجهّزة برادارات وقاذفات صواريخ موجهة.
وسيصبح هذا النظام أيضا جزءا من إعادة بناء الدفاع الجوي الذي تقلص بعد نهاية الحرب الباردة.
وطوّرت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) منظومة "آرو" بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات. وتستخدم هذه المنظومة في القواعد الجوية الإسرائيلية منذ العام 2017، وهي مصممة للدفاع الصاروخي البعيد المدى.
ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.
الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع