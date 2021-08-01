 ألمانيا- المعارضة تطالب الحكومة بسرعة دعم اليونان لمواجهة الحرائق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا- المعارضة تطالب الحكومة بسرعة دعم اليونان لمواجهة الحرائق

طالبت المعارضة الألمانية الحكومة الاتحادية بدعم اليونان التي تكافح حرائق ضخمة، كما جددت المعارضة طلبها بأن تشارك ألمانيا في توسيع أسطول طائرات مكافحة الحرائق الأوروبي.

جانب من الحرائق في اليونان

قالت المعارضة الألمانية إنه يتعين على الحكومة الاتحادية المشاركة في إجراءات إغاثة لليونان في إطار القدرات المتوفرة حالياً.

انتقدت أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عدم إرسال ألمانيا حتى الآن أي مساعدات لليونان في مواجهة حرائق الغابات المتعددة.

مختارات

فيما تزيد حرائق الغابات في تركيا من معاناة السكان، تواجه الحكومة انتقادات حول إدارتها للأزمة ردّ عليها الرئيس أردوغان باتهام المعارضة باستغلال الحرائق. وتحقيقات فتحت حول منشورات بتهم منها "إهانة الرئيس".

تواصل كل من اليونان وإيطاليا وتركيا مكافحة الحرائق، فيما كشفت مسودة تقييم، وضعتها الأمم المتحدة، أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغيّر المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت فرانتسيسكا برانتنر، المتحدثة باسم حزب الخضر في الشؤون السياسية الأوروبية، اليوم السبت (7 أغسطس/آب 2021)، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، في برلين: "يتعين على الحكومة الألمانية أن تشارك في إجراءات إغاثة لليونان في إطار القدرات المتوفرة حالياً.. بالإضافة إلى ذلك، لطالما طالبنا نحن حزب الخضر الحكومة الاتحادية بشراء طائرة لمكافحة الحرائق من أجل ألمانيا، ولكن أيضاً من أجل التضامن الأوروبي".

وذكرت برانتنر أنه يمكن للمروحيات الألمانية التي تُستخدم أيضا لمكافحة الحرائق تقديم المساعدة، وقالت: "على المدى المتوسط، يتعين علينا تعزيز آلية الحماية المدنية الأوروبية ومواءمتها مع أزمة المناخ وآثارها".

دعوات لتضامن أوروبي

وذكر المتحدث باسم سياسة إدارة الغابات في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كارلهاينتس بوزن، في تصريحات صحفية أنه كان يجب على الحكومة الألمانية أن تشارك بفعالية في توسيع أسطول طائرات مكافحة الحرائق الأوروبي منذ فترة طويلة.

وقال بوزن: "حرائق الغابات المشتعلة حالياً في منطقة البحر المتوسط الأوروبية وفي تركيا قد اتخذت أبعاداً مدمرة. يُظهر الجفاف الهائل في السنوات الأخيرة أن هذا الخطر موجود أيضاً في وسط أوروبا وأن سيناريوهات وقوع حرائق غابات على نطاق أكبر واقعية جداً في ألمانيا"، مؤكداً ضرورة أن تحصل ألمانيا بسرعة على طائرات مكافحة حرائق خاصة بها.

أضاف بوزن: "في حالة وقوع كوارث طبيعية مثل حرائق الغابات الكبيرة، فإن الفعالية الأوروبية والالتزام المشترك مطلوبين، ولهذا السبب لا يمكننا ترك دول الاتحاد الأوروبي الست الأخرى المشاركة بالفعل في أسطول طائرات مكافحة الحرائق الأوروبي وحدها".

مشاهدة الفيديو 02:02

حرائق مدمرة تهدد موقع أولمبيا غرب اليونان وتركيا تنقذ محطة للطاقة

ولم ترسل ألمانيا حتى الآن أي مساعدات للمنطقة المنكوبة بحرائق الغابات في اليونان. ويُجرى حالياً التحقق مما إذا كانت إحدى الولايات في ألمانيا يمكنها إرسال قوات إطفاء إلى اليونان، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الداخلية الألمانية: "معظم الدول المذكورة طلبت الدعم من طائرات مكافحة الحرائق التي لا تملكها ألمانيا" حتى الآن، يمكن استخدام مروحيات الشرطة والقوات المسلحة لمكافحة الحرائق الجوية في ألمانيا، على الرغم من أن بعض المروحيات التابعة للشرطة يمكنها فقط نقل كمية صغيرة نسبيا من المياه.

تركيا تكافح أيضا

في سياق متصل، يكافح أكثر من خمسة آلاف فرد، مدعومين جوياً وبرياً ، في غرب تركيا  أسوأ حرائق غابات تشهدها البلاد على مدى أكثر من عقد اليوم ، فيما مازال 13 حريقاً مشتعلاً خارج عن السيطرة.

ومازالت البلاد تكافح حرائق الغابات لليوم الحادي عشر على التوالي وسط درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وذكر وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في وقت متأخر من أمس الجمعة عبر تويتر أنه كانت هناك حرائق في أربع مدن عبر منطقة بحر  أيجة وحريق في منطقة البحر الأسود. وأضاف الوزير أن البلاد كافحت ما إجماليه 222 حريق غابات عبر 47 مدينة وولاية منذ 28 تموز/يوليو.

ومازالت الحرائق مستعرة خصوصاً على طول المدينتين  الساحليتين موغلا وأيدين.

ولقي ثمانية أشخاص على الأٌقل حتفهم ودمرت الحرائق مئة ألف هكتار من الغابات والحقول، بحسب تقديرات.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)

  • Australien Regen in Sydney (Getty Images/J. Evans)

    أستراليا...بعد الحرائق جاء المطر!

    نجدة السماء

    أخيراً وبعد طول انتظار، تساقطت الأمطار على أستراليا، فقد عانت هذه القارة على مدى شهور من حرائق غابات هي الأسوأ في تاريخها. وتعد هذه الأمطار، التي تساقطت في الأيام الأخيرة وفي مناطق متفرقة من البلاد، بمثابة انفراجه كبيرة.

  • Australien Überschwemmungen Waldbrände (picture-alliance/AP Photo/Channel 9/Channel 7)

    أستراليا...بعد الحرائق جاء المطر!

    فيضانات في كوينزلاند

    فرحة تساقط الأمطار، التي طال انتظارها، تعكر صفوها، فبعد ساعات قليلة فقط من بدء العواصف، حدثت فيضانات، لاسيما وفي ولاية كوينزلاند الشرقية. وغمرت المياه الشوارع والطرق السريعة (كما في الصورة).

  • Unwetter (Reuters/H. Mckay)

    أستراليا...بعد الحرائق جاء المطر!

    تجفيف المطر!

    مع انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، تساقطت الأمطار بشدة في مدينة ملبورن، ما أثر على سير البطولة. لذلك، استعان جامعو الكرات بالمناشف من أجل تجفيف أرضية الملعب من المياه التي تسربت إليه.

  • Australien Regenfälle (Reuters/Teonie Dwye)

    أستراليا...بعد الحرائق جاء المطر!

    تدريبات في الوحل

    ليس بالضرورة ممارسة رياضة التنس، فهناك "أنواع من الرياضات" يمكن ممارستها بشكل أفضل في المطر، حيث تدرب سكان وينتون (بلدة صغيرة في شرق أستراليا) على "شد الحبل" في الوحل (الصورة).

  • Australien Unwetter (picture-alliance/dpa/AAP/M. Tsikas)

    أستراليا...بعد الحرائق جاء المطر!

    بَرَد كالكرات!

    في العاصمة الأسترالية كانبيرا، ضربت عاصفة رعدية شديدة محيط مبنى البرلمان. كما تشكلت طبقة جليدية فوق عشب البرلمان. وتسببت حبات البرد الكبيرة هذه، والتي يقترب حجمها من حجم كرات الغولف، في تحطيم العديد من نوافذ السيارات، وألحقت أيضاً الضرر بالمنازل.

  • Australien Regenfälle (Getty Images/B. Mitchell)

    أستراليا...بعد الحرائق جاء المطر!

    عواصف في الساحل الشرقي

    اجتاحت عواصف رعدية عنيفة المناطق التي سبق وأن تعرضت لحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز. وتكسرت الأشجار اليابسة بسبب الرياح القوية. أشارت تقارير صحفية أسترالية إلى أن العواصف أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 18 ألف أسرة في أستراليا.

  • Australien Unwetter (picture-alliance/AP Photo/R. Rycroft)

    أستراليا...بعد الحرائق جاء المطر!

    بصيص أمل

    في منتزه "ناتاي" الوطني، تكافح بعض البراعم للبحث عن مكان في الأرض المتفحمة بسبب الحرائق. تمتص النباتات كل قطرة ماء متاحة. ورغم أن النباتات والحيوانات معتادة على الحرارة والجفاف، إلاّ أن عواقب حرائق الغابات التي ضربت البلاد لا يمكن تجنبها.

  • Australien Wetter Überflutung Regen Buschfeuer (Reuters/Social Media)

    أستراليا...بعد الحرائق جاء المطر!

    كل قطرة بمذاق خاص

    من يعرف متى ستمطر مرة ثانية. فحيوان الكوالا الصغير هذا يلحس آخر قطرات الماء من الأسفلت. إلاّ أن البشر والحيوانات سيتنفسون الصعداء لوقت قصير للغاية، حيث يرتقب أن ترتفع درجة الحرارة وتهب رياح قوية في الأيام القليلة القادمة، وهو ما قد يشعل حرائق الغابات مرة آخرى. ميريام بينيكي/ر.م


مواضيع ذات صلة

ANTALYA, TURKEY - AUGUST 01: People run from flames as ground and air support works to extinguish the forest fire that broke out in Manavgat district continue in Antalya, Turkey on August 01, 2021. Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

تركيا تجلي سياحاً وتخلي قرى مع استمرار حرائق الغابات 01.08.2021

قالت وزارة الزراعة والغابات التركية إنه تمت السيطرة على 107 حرائق من أصل 112 اندلعت في غابات متفرقة بالبلاد، فيما أُجبر المزيد من السكان على الفرار من منازلهم مع تصاعد الضغط على الحكومة بسبب تاخرها في التحرك.