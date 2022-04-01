ألمانيا: المطالبة بسجن ضابط سابق سنتين بتهمة التجسس لروسيا

شهدت المحكمة العليا المحلية في مدينة دوسلدورف الألمانية، اليوم الخميس (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022)، وقائع محاكمة ضابط احتياط سابق في الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وطالب الادعاء بسجن المتهم عامين، مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بدفع 25 ألف يورو. وقال الادعاء إن المتهم (65 عاما) نقل إلى جهاز الاستخبارات الروسي "GRU" على مدار أعوام معلومات، تتعلق على نحو خاص بوضع جنود الاحتياط في الجيش الألماني. وقال ممثل الادعاء في مرافعته إن المتهم " تواطأ مع الدولة الروسية".

وفي المقابل، طالب محامي دفاع المتهم ببراءة موكله، وقال إنه ليست هناك معلومة سرية في المعلومات المنقولة وإن الوصول إليها كان متاحا، مضيفا "كان الأمر كقهوة باردة، وقيمته المعلوماتية صفر".

من جانبه، قال المتهم" أردت بناء جسر ولم يكن لدي أبدا نية سيئة"، مشيرا إلى أنه كان وعد والده قبل موته بأن يعمل من أجلعدم نشوب حرب أخرى مع روسيا.

وأضاف المتهم أن الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي اندلعت في شباط/فبراير الماضي، "سحبت البساط" من تحت أقدام عمله من أجل المصالحة، وقال إن "جماعات إجرامية أنشأت ديكتاتورية" في روسيا.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في الثامن عشر من الشهر الجاري.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ)