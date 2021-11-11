 ألمانيا: المطالبة باحتواء سريع لجائحة كورونا مع تزايد حاد في أعداد الإصابات | DW الأخبار | DW | 12.11.2021

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ألمانيا: المطالبة باحتواء سريع لجائحة كورونا مع تزايد حاد في أعداد الإصابات

في ظل التزايد الحاد في أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا، طالب وزير الصحة ينس شبان باحتواء سريع للجائحة. ويضع العدد المتزايد من الإصابات المستشفيات والأطقم الطبية تحت ضغط كبير.

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Krankenpfleger Christopher Bock impft eine Bewohnerin. Im Landkreis Harz in einer Senioren Pflegeeinrichtung in Halberstadt (Seniorenzentrum Krüger) wurden die ersten Bewohner sowie das Pflegepersonal mit dem Covid-19 Impfstoff von Pfizer-Biontech geimpft.

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Coronavirus, artwork Human coronavirus. Computer artwork of a Human coronavirus particle. Coronaviruses primarily infect the upper respiratory and gastrointestinal tract and can cause the common cold, gastrointestinal infections and SARS (severe acute respiratory syndrome). Coronaviruses are named after the corona (crown) of surface proteins (outer dots) that are used to penetrate a host cell. Once inside the cell, the virus particles (virions) use the cell s machinery to make more copies of themselves. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY PASIEKA/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F007/0222 Coronavirus Artwork Human Coronavirus Computer Artwork of a Human Coronavirus particle primarily infect The Upper Respiratory and gastrointestinal tract and CAN cause The Common Cold gastrointestinal Infections and SARS severe acute Respiratory Syndrome are Named After The Corona Crown of Surface Protein Outer Dots Thatcher are Used to penetrate a Host Cell Once Inside The Cell The Virus particles Use The Cell S Machinery to Make More copies of themselves PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY Pasieka SCIENCExPHOTOxLIBRARY

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