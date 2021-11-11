ألمانيا: المطالبة باحتواء سريع لجائحة كورونا مع تزايد حاد في أعداد الإصابات

كورونا في ألمانيا: تطعيم 1% من السكان وتوقعات بتمديد الإغلاق

أكد مسؤولون حكوميون ألمان أنه يجب توقع تمديد الإغلاق على البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ليتجاوز شهر كانون ثان/يناير الجاري. فيما أعلن معهد روبرت كوخ أن 1% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا.