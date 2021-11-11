ألمانيا: المطالبة باحتواء سريع لجائحة كورونا مع تزايد حاد في أعداد الإصابات

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في ظل التزايد الحاد في أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا، طالب وزير الصحة ينس شبان باحتواء سريع للجائحة. ويضع العدد المتزايد من الإصابات المستشفيات والأطقم الطبية تحت ضغط كبير.
بعدما قامت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا بتعديل توصيات التطعيم الخاصة بالنساء الحوامل، أوصت اللجنة بعد "الفحص الفردي لكل حالة" بتطعيم النساء الحوامل ضد فيروس كورونا المستجد. فمن هن الحوامل اللواتي تشملهن هذه التوصية؟
أكد مسؤولون حكوميون ألمان أنه يجب توقع تمديد الإغلاق على البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ليتجاوز شهر كانون ثان/يناير الجاري. فيما أعلن معهد روبرت كوخ أن 1% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا.
رغم تقدم عمليات التطعيم يواصل معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعه في ألمانيا، وذلك بعد أن أعلن رسميا عن بداية "الموجة الرابعة" من الجائحة التي تستهدف فئة الشباب على وجه الخصوص.
قامت دراسة أجراها معهد روبرت كوخ الألماني بمسح شامل للأماكن الأكثر احتمالا للإصابة بعدوى فيروس كوفيد 19. خبراء ألمان كشفوا المكان الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس والمسؤول عن 57 بالمائة من بؤر الوباء في ألمانيا.
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