ألمانيا.. المشتبه به لتخطيطه لشن هجوم لم يكن يعمل لصالح إيران

اعتُقل إيراني يبلغ من العمر 32 عاما صباح اليوم الأحد (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2023) في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء ذي طابع "إسلامي" باستخدام السيانيد والريسين، استنادا إلى الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف. وتم دهم مكان إقامته في كاستروب ـ روكسيل (شمال ولاية الراين - وستفاليا) بحثًا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وأشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتُقل خلال العملية. وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة امام قاضي التحقيق.

أعلنت السلطات الألمانية أن عملية تفتيش مسكن الرجل المشتبه به لم تسفر عن العثور على مواد سامة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم المدعي العام في مدينة دوسلدورف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد.

ووفق صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم إرهابي "بقنبلة كيماوية". وتعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في كانون الأول / ديسمبر 2016 خلّف 13 قتيلا.

والريسين مادة سامة جدا يصنفها معهد روبرت كوخ المكلف في ألمانيا المراقبة الصحية، على أنها "سلاح بيولوجي" وهي مستخرجة من نبتة الريسين. وقد تشكل سما قاتلا على غرار السيانيد.

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة على سير التحقيقات اليوم الأحد أن الشاب الإيراني لم ينسق مع السلطات الإيرانية في تخطيطه لشن الهجوم. وتشتبه السلطات الأمنية الألمانية أن الإيراني ينتمي إلى مجموعة إرهابية إسلامية سنية.

وقالت المصادر إن شقيق المشتبه فيه الرئيسي الذي كان متواجداً في الشقة صدفة خلال اقتحام الشرطة الألمانية، من المعروفين للشرطة لكن لأسباب لا تتعلق بتهم الإرهاب. ولم تتوصل التحقيقات بعد ما إن كان على صلة بالتخطيط للهجوم، لكنه أوقف على ذمة التحقيق. وأشارت السلطات إلى أن الشقيقين يقيمان في ألمانيا منذ 2015.

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن عناصر ارتدوا بزات حماية بسبب الخطر البيولوجي، شاركوا في العملية. وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة أمام قاضي التحقيق.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية، أن السلطات الألمانية تلقت قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم بواسطة "قنبلة كيماوية".

وفي عام 2018، اوقفت الشرطة الألمانية تونسيا في الحادية والثلاثين وزوجته للاشتباه في تحضيرهما اعتداء "بيولوجيا" كان ليكون الأول في البلاد. وعثر المحققون في منزل الزوجين اللذين أعلنا ولاءهما لتنظيم "داعش"، على 84,3 ميلغراما من الريسين وحوالى 3300 من حبوب الريسين التي تسمح بصنع السم. وحكم على الرجل بعد سنتين، بالسجن عشر سنوات وعلى زوجته بثماني سنوات.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: تتوقع أجهزتنا الأمنية التحضير لشن هجوم في أي وقت.

الخطر ما يزال قائماً

وفي إطار ردود الفعل أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن خطر وقوع هجمات إرهابية "إسلامية" في ألمانيا لا يزال قائما، وذلك بعد العملية التي قامت بها سلطات مكافحة الإرهاب ليلة السبت/ الأحد الماضي حيث ألقت القبض على الشاب الإيراني.

ونقل بيان لوزارة الداخلية صادر اليوم الأحد عن الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي قولها إن ألمانيا لا تزال في النطاق المستهدف المباشر للمنظمات الإرهابية "الإسلامية".

ورأت فيزر أن الذئاب المنفردة من أصحاب الدوافع الإسلامية لا تزال تشكل خطرا كبيرا "ولهذا السبب تتوقع أجهزتنا الأمنية التحضير لشن هجوم في أي وقت".

وأوضحت فيزر أن السلطات في بلادها أحبطت 21 هجوما "إسلاميا" منذ عام 2000، وشددت على ضرورة الالتزام بأعلى قدر من اليقظة، وأهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال. وعن واقعة القبض على الإيراني المشتبه في إعداده لشن هجوم، قالت فيزر إن التحقيقات ستظهر ما إذا كان سيتم تأكيد الاشتباه.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)