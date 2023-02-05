ألمانيا: المشتبه به في هجوم القطار شبه نفسه بمنفذ هجوم برلين

قالت وزارة العدل في ولاية هامبورغ لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد (الخامس من شباط/فبراير 2023) إن المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في قطار محلي شمال ألمانيا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، إبراهيم أ.، كان قد قال لموظفين خلال تواجده الحبس الاحتياطي الذي كان يقبع فيه قبل خروجه: "لا يوجد أنيس العامري واحد بل هناك كثيرون، أنا واحد منهم"، في إشارة إلى التونسي منفذ هجوم الدهس في برلين في 19 ديسمبر كانون الأول 2016.

وأضاف الوزارة أن هذا التصريح من إبراهيم الصادر في آب/أغسطس 2022 تم إثباته فيما يعرف بسجل الملاحظات في ملف السجين الشخصي.

وأضافت الوزارة أن السجل أفاد بأن ابراهيم أ. "تلفظ" أثناء الإعداد لساعة الفراغ في فناء السجن وفقا لملاحظة موظف بقوله: "سيارة كبيرة، برلين، هذه هي الحقيقة"، بينما سأل موظفا آخر في الطريق إلى الفناء مرتين حول ما إذا كان يرغب في أن يوضع "تحت الإطارات".

وذكرت الوزارة أن إبراهيم أ. كان قد لفت النظر إليه مرارا، خلال فترة حبسه احتياطيا، بسبب ألفاظه العدوانية وغير المناسبة مشيرة إلى أنه كان يحاول التأكيد على مطالبه عن طريق توجيه الشتائم. وقالت إنه بغض النظر عن الواقعة التي حدثت في السادس من آب/أغسطس 2022، فإنه لم يتم توثيق أية تصريحات له يمكن أن تشير إلى وجود صلة له بالتيار المتطرف كما أن بقية سلوكه في تنفيذ العقوبة كان غير لافت للنظر إلى حد بعيد.

وأفادت الوزارة بأنه تم وضع إجراءات مختلفة في سجن هامبورغ لتساعد في تحديد السجناء المتطرفين، ففي أعقاب إدخال السجين يتم الاستفسار تلقائيا لدى أجهزة الأمن عما إذا كانت هناك شواهد على وجود خلفية متطرفة للسجين.

وقالت الوزارة اليوم إن "مثل هذه الشواهد غير موجودة في هذه الحالة". وذكرت الوزارة أنه يتم تسجيل السجناء بشكل خاص في حال كان هناك شاهد على ارتكاب جريمة ذات صلة (بالتطرف) ومن ذلك الجرائم المتعلقة بأمن الدولة مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل جريمة من هذا النوع بحق إبراهيم.

أخيرا، يقوم موظفو السجن بمراقبة ما إذا كانت هناك مؤشرات على وجود موقف متطرف أو الميل إلى الفكر المتشدد لدى السجين، وقالت الوزارة إنه لم يتم تسجيل سلوك مثل هذا لإبراهيم أ. أثناء تأدية عقوبته.

وكان المكتب المحلي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ أكد في اتصال جرى معه مباشرة بعد وقوع جريمة الطعن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أن ابراهيم غير معروف بأنه متطرف.

كان إبراهيم أ. هجم بسكين على متن قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى مدينة هامبورغ شمال ألمانيا الأمر الذي أسفر عن قتل مراهقة (17 عاما) وشابا صغيرا (19 عاما) فضلا عن إصابة خمسة أشخاص آخري إصابة بعضهم خطيرة. والمشتبه به هو فلسطيني. وتصنف السلطات الألمانية أي فلسطيني لا يحمل جنسية أخرى غير الفلسطينية بأنه "بلا جنسية"، وينحدر أبراهيم أ.، من قطاع غزة ودخل ألمانيا عام 2014.

وكان إبراهيم أ. يقبع في الحبس الاحتياطي بعد صدور أمر اعتقال له للاشتباه في قيامه بقتل شخصين ومحاولة القتل العمد لأربعة أشخاص آخرين.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)