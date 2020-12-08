ألمانيا: المزيد من الولايات تشدد إجراءات احتواء كورونا

أعلنت ولاية سكسونيا الألمانية اليوم الثلاثاء (الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2020) أنها تخطط لتشديد آخر لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذكرت حكومة الولاية اليوم الثلاثاء أنه من المقرر إغلاق مدارس ورياض أطفال وكثير من المحلات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وأعلنت حكومة ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا أنه من المقرر بذلك القيام برد فعل على الزيادة القوية في عدد حالات الإصابة.

ومن جانبها أعلنت ولاية تورينغن الألمانية أنه من المقرر ألا يتم تخفيف قيود التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار أيام عيد الميلاد "كريسماس" وليلة رأس السنة. واتفقت الحكومة المحلية للولاية على ذلك اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا. ولا يزال من المقرر التشاور بشأن هذا المقترح مع البرلمان المحلي لولاية تورينغن والمحليات التابعة للولايات.

وفي برلين تم نقل مصابين بكورونا من مشفى فيفانتس في حي نيكولن، الذي يقطنه الكثير من المنحدرين من أصول أجنبية على رأسها عربية، إلى أقسام طوارئ في مشافي أخرى، كما صرح متحدث باسم مصلحة الإطفاء في برلين. وأضاف المتحدث أن المشفى وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى. جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لصحيفة "برلينر مورغن بوست" اليوم الثلاثاء.

ولم تستبعد وزيرة الاقتصاد في ولاية برلين، رامونا بوب، أن يتم تشديد إجراءات احتواء كورونا بعد عيد الميلاد. كلامها جاء بعد جلسة لحكومة الولاية اليوم. ولم تستبعد الوزيرة أن يتم إغلاق المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية.

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"النمو" هو الطريق للخروج من الأزمة

ومن جانبه، أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس أنه يعول على أن ألمانيا ستخرج من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومن الديون الكبيرة من خلال النمو الاقتصادي. وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء خلال المشاورات بشأن الميزانية في البرلمان الألماني "بوندستاغ" إن ذلك لن يحدث إلا إذا تم الاستثمار في المجالات المستقبلية الصائبة في الاقتصاد المحايد للمناخ مثلاً وكذلك في التقدم التكنولوجي والرقمي. وتابع الوزير الاتحادي: "يمكننا ويتعين علينا خلال كل الأعوام أن نعول على أن اقتصادنا في ألمانيا سينمو".

ودافع شولتس عن الميزانية التي وضعها للعام المقبل والتي تشمل ديونا كبيرة مجدداً، وأكد أن الدولة يتعين عليها مواجهة تحدي كبير وأن تتحمل مسؤولية ذلك، وقال: "يتعين علينا حماية صحة المواطنات والمواطنين".

وأشار وزير المالية الألماني إلى أن الحكومة الألمانية أسهمت أيضاً في الوقت ذاته في أن تتجاوز ألمانيا أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على نحو أفضل مما توقع كثيرون بفضل برامج المساعدة، وقال: "بدأنا هذا الطريق وسوف نواصله أيضاً".

خ.س/أ.ف (د ب أ)