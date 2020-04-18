 ألمانيا- المحكمة الدستورية تحمي حق التظاهر حتى في زمن كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2020

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أخبار

ألمانيا- المحكمة الدستورية تحمي حق التظاهر حتى في زمن كورونا

حق التظاهر من الحقوق الأساسية في ألمانيا ومثبت في الدستور، فلا يجوز للسلطات منع التظاهر بشكل تعسفي حتى في ظل تفشي وباء كورونا، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بقبول استئناف ضد حظر تنظيم احتجاج على إجراءات الإغلاق.

قضاة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا (أرشيف)

من حق الألمان التظاهر والاحتجاج رغم الإغلاق في زمن كورونا قضاة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا (أرشيف)

سمحت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية باستئناف عاجل لإلغاء حظر على مظاهرة كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل 2020) في شتوتغارت. ووجدت المحكمة أن المدينة فشلت في إخطار الشخص الذي سجل المظاهرة ومحاميه بالحظر.

مختارات

وأضافت المحكمة أن أحد موظفي المدينة قال عبر الهاتف إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن التجمعات لأنه تم حظرها بموجب تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تفرضها ولاية بادن-فورتمبرغ، وعاصمتها شتوتغارت. ورأت المحكمة أن هذا التصرف ينتهك الحق الأساسي للمدعي في حرية التجمهر.

وكان الرجل يريد تنظيم مظاهرة بمشاركة نحو 50 شخصا عصر اليوم السبت في ساحة "شلوس بلاتس" بوسط المدينة للاحتجاج على إجراءات الإغلاق المعمول بها.

ويعني القرار أنه سيتعين على سلطات مدينة شتوتغارت أن تتخذ قرارا مرة أخرى بشأن المظاهرة. ووجدت المحكمة أنه إذا لم تتخذ السطات قرارا، فسيكون للمدعي الحق في تنظيم المظاهرة التي أخطر بها.

وأخفق الرجل في طلباته العاجلة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف على حظر المظاهرة، إلا أن المحكمة الدستورية رأت أنه من الضروري إصدار أمر قضائي عاجل يسمح بالاستئناف، وجاء في قرارها: "الشكوى الدستورية مبررة في المرحلة الحالية". وقالت المدينة إنه لم يكن من الممكن توضيح الظروف في ظل الجائحة الحالية، إلا أن المحكمة رأت في ذلك تصرفا جزافيا للغاية. واعترف القاضي بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع بسرعة في شتوتغارت، لكنه قال إن هذا لا يعفى المدينة من واجب التعاون مع مقدم الطلب عبر النظر في جميع تدابير الحماية الممكنة بحثا عن حل للوضع. وكانت المحكمة ألغت في قرار عاجل حظر مظاهرتين في مدينة غيسن بولاية هيسن. واضطرت المدينة للسماح بالمظاهرتين تحت شروط مشددة.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Kroatien - Davor Krmpotic übt Saxophon auf dem Balkon (picture-alliance/PIXSELL/N. Pavletic)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    ملعب؟ لا ليس ضروريا فالشرفة تكفي!

    دافور كمبوتشيك ليس مرغما على العزف داخل ستاد كبير لتصل نغمات ساكسوفونه إلى آلاف الناس. فمن شرفته تدوي ألحانه الموسيقية عبر مدينة رييكا الساحلية الكرواتية التي تضم نحو 130.000 نسمة. وهو يعزف يوميا من هذه المنصة. فقط الجاهلون بالثقافة يتمنون لو كان كمبوتشيك يسكن في شقة تحت الأرض.

  • Freiburg | Mitglieder des Freiburger Barockorchesters spielen auf dem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة حزينة وموسيقى مفرحة

    موسيقى حية لا تنطلق فقط في رييكا من الشرفة. الأشياء القديمة والمحيط الحزين لا يزعج أعضاء فرقة الباروك من فرايبورغ. فهم يعزفون أغنية لودفيغ فان بيتهوفن Ode an die Freude ويشاركون بذلك في تجمع موسيقي مفاجئ على مستوى ألمانيا. والنموذج يبقى الحفلات الموسيقية على الشرفات في ايطاليا.

  • Zwei Brüssler sitzen auf ihrer Fensterbank (Reuters/J. Geron)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    بدون شرفة الحياة خطيرة في زمن كورونا

    وحتى في بلجيكا طلبت الحكومة من الناس البقاء في البيوت. وماذا يفعل الناس الذين لا يتوفرون على شرفة ويريدون استنشاق الهواء النقي؟ الجلوس على حافة النافذة! حركة خاطئة وسيكون الفيروس همهم الصغير.

  • Australien Sydney | Balkone der Spectrum of the Seas (Getty Images/C. Spencer)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كموقع تقهقر

    شرفات من صنع المانيا ـ سفينة الرحلات Spectrum oft the Seas أبحرت لأول مرة قبل عام من ألمانيا. والآن هي ترسو أمام أستراليا. والركاب لا وجود لهم. إنهم أعضاء طاقم السفينة الذين يستمتعون بالنظر من الشرفات إلى ميناء سيدني.

  • Nepal | Frau sammelt trockene Wäsche auf Balkon in Kathmandu (Imago Images/Zuma/P. Ranabhat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة كبيرة، سينما كبيرة

    يبدو المنظر وكأنه مشهد أخير من فيلم هوليودي، لكنها سيدة تنشر ملابس الغسيل في كاتماندو. ففي عاصمة نيبال يسري منذ أسبوعين حظر التجول. لكن هناك في الطوابق العليا يكون المرء آمنا من الفيروس.

  • Libanon | Haarschnitt auf dem Balkon (Reuters/A. Taher)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كصالون للحلاقة

    في قرية حولا بجنوب لبنان تتحول الشرفة إلى صالون حلاقة. عملي: فالشعر المقصوص يطير ببساطة مع الريح التي تهب. الأهم هو أن الكمامة في موضعها!

  • Frankreich Corona-Pandemie | Balkon Marseille (Getty Images/AFP/A.-C. Poujoulat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    إحضار الطعام؟ ممكن

    الحاجة أم الاختراع. هذا الرجل الوديع في مارسيليا ليس بمقدوره مغادرة شقته. والجيران ملؤوا له القفة بمشتريات. وبعيدا عن كل خطر بإمكانه إذن رفع السلة بفضل قطع قماش محزومة مع بعضها البعض.

  • Frankreich | Fitness Coach Sebastien Manko gibt Sportstunde für Ältere (Getty Images/AFP/N. Tucat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    تدريبات رياضية

    سيباستيان مانكو مدرب رياضة في بوردو. وحتى يتمكن المقيمون في دار العجزة في المدينة الفرنسية من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة الوباء، فإن مانكو يقوم بحركات رياضية معهم ـ عن بُعد هو آمن من المسنين الذين يهددهم كورونا بشكل خاص. هواء نقي، وليس هناك خطر عدوى: فكرة جيدة!

  • Dortmund | Hans-Peter Durst trainiert auf dem Balkon (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الرياضة الاحترافية ممكنة أيضا

    هانس بيتر دورست رياضي كبير. وخلال الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو أحرز ميداليتين ذهبيتين. ومنذ حادثة سير قبل 26 عاما بات حس التوازن لديه مضطربا. فمسافة الرؤية لديه مقيدة وقدرة رد الفعل كذلك. لكن بفضل الدراجة الثلاثية ليس هناك إشكال. فرغم كورونا يمكن لدورست ركوب الدراجة في شرفته الواسعة في دورتموند.

  • Monaco - Penthouse-Balkon desTour Odeon (picture-alliance/dpa/J. Francois Ottonello)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الحجم هو الجانب الحاسم!

    مزيد من الفسحة تمنحها هذه الشرفة في موناكو. فهي تمتد فوق طابقين لبرج أوديون ولها مسبح به زحليقة. وبهذا يمكن تجاوز الحجر الصحي بشكل جيد. لكنها متعة ليست رخيصة: الشرفة والشقة التابعة لها تساوي نحو 300 مليون يورو.

  • Frankfurt (Oder) - Skelett steht auf einem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشمس ضد الشحوب

    الفكاهة السوداء في زمن كورونا: في الوقت الذي يجب فيه على آخرين المكوث في الداخل، يتوفر هيكل عظمي لوحده على شرفة في فرانكفورت على الأودر ـ وليس فقط في الساعة السحرية.


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