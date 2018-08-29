 ألمانيا: المجلس المركزي لليهود يتلقى خطابات تهديد | أخبار | DW | 14.03.2019

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أخبار

ألمانيا: المجلس المركزي لليهود يتلقى خطابات تهديد

شخصيات سياسية ومؤسسات ألمانية من بينها المجلس المركزي لليهود، باتت ضحية لرسائل تهديد يشتبه أنها صادرة من قبل مجموعات يمينية متطرفة. مصادر صحفية تحدثت عن حوالي 100 رسالة تهديد وأن الادعاء العام في برلين يحقق في الأمر.

Jüdisches Leben - Synagoge (picture-alliance/dpa/A. Altwein)

أعلن المجلس المركزي لليهود في ألمانيا أنه أحد المؤسسات التي تعرضت لسلسلة من التهديدات باستخدام العنف يشتبه أنها صادرة من متطرفين يمينيين ضد ساسة ومؤسسات.

وأوضح المجلس اليوم الخميس (14 آذار/ مارس 2019) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تلقى في سياق هذه السلسلة خطابا عبر البريد الإلكتروني يتضمن تهديدا، لافتا إلى أنه بشكل عام يتلقى خطابات كراهية بصفة دورية سواء عن طريق البريد أو الرسائل الإلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مختارات

خلق الاشتباه في تورط عناصر من شرطة فرانكفورت في نشر أفكار التيار اليميني المتطرف على الإنترنت وتهديد محامية أحد ضحايا خلية نازية جدلاً سياسياً واسعاً في ألمانيا. فهل وجد الفكر اليميني المتطرف موطئ قدم في مؤسسة الشرطة؟ (18.12.2018)

أكد وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا أن منفذ عملية الدهس في مدينة بوتروب كانت لديه "نية واضحة لقتل الأجانب" وأنه ألماني الجنسية. من جانبها قلت الشرطة إن لديها "معلومات أولية تفيد بأنه مصاب بمرض نفسي". (01.01.2019)

وأضاف المجلس أن عدد هذه الخطابات يمكن أن يصل إلى عدة مئات يوميا، بعضها يشمل تهديدات باستخدام العنف، وأوضح: "مؤخرا لم تعد مجهولة الهوية، وأصبحت عدوانية بشكل متزايد"، لافتا إلى أنه يتم إخطار هيئة أمن الدولة في حال وجود تهديد بالعنف.

وبحسب تقارير صحفية، يتم تلقي خطابات تشمل تهديدات باستخدام العنف ضد ساسة وشخصيات عامة بارزة وروابط ومؤسسات وهيئات حكومية أيضا منذ عدة أسابيع. وبحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فإنه تم إرسال مائة رسالة إلكترونية (إيميل) تحمل توقيعات مجموعات يمنية متطرفة وخلايا النازيين الجدد.

وبحسب الصحيفة فإن الادعاء العام في برلين فتح تحقيقا في الأمر.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


مختارات

ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل بدم بارد خلال الفترة من عام 2000 إلى 2007. وتُوجه الأنظار في المحاكمة ضد المتواطئين المفترضين لاسيما على بيآته تشيبه، لكن من هم ضحايا هذه العصابة الإرهابية. (11.07.2018)  

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