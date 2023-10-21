ألمانيا- المجلس المركزي للمسلمين يدين معاداة السامية ويدعو للتظاهر بسلمية

حث المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا المتظاهرين الموالين للفلسطينيين في ألمانيا على ممارسة ضبط النفس. وقال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك، مساء الجمعة (20 أكتوبر/ تشرين الأول)، في برنامج "تاغيستمين" (موضوعات اليوم) الإخباري الذي تبثه القناة الألمانية الأولى "إيه آر دي": أنا قلق للغاية حقًا"، وأضاف أن الكراهية والعنف ومعاداة السامية يمكن رؤيتها الآن في الشوارع. وأكد مزيك: "أدين هذا بوضوح تام لا لبس فيه".

"قواسم مشتركة وتعاطف"

ووصف أيمن مزيك ما قامت به حماس بأنه "هجوم إرهابي خطير". وشدد رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا على أنه لا يُخفي أن هناك أيضًا مسلمين معادين للسامية، ويجب التصدي لهم وقال "العنصرية خطيئة في الإسلام. ويتحمل المسلمون الألمان على وجه الخصوص مسؤولية خاصة، تجاه اليهود وإسرائيل أيضًا".

وأكد أيمن مزيك أنه "يجب على المسلمين واليهود في ألمانيا ألا يسمحوا لأنفسهم بالانقسام بسبب الكراهية. ويقدم الدين على وجه الخصوص فرصًا وأشكالًا للتعبير عن القواسم المشتركة والتعاطف"، على سبيل المثال من خلال الصلوات المشتركة من أجل السلام، ولهذا السبب زار الكنيس يوم الجمعة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ).

وتابع أيمن مزيك في برنامج "تاغستيمن": أناشد أيضاً بشكل خاص المسلمين المشاركين في المظاهرات الآن بضبط النفس والنظر عن كثب إلى هوية المنظمين".

وقال إن الدعاء من أجل السلام، على سبيل المثال، يعد بديلاً. ومع ذلك، قال مزيك إن من المهم أيضاً أن يتمكن الأشخاص الذين فقدوا أقاربهم في قطاع غزة من التعبير عن حزنهم.

طالب مزيك المسلمين المشاركين في المظاهرات المساندة للفلسطينيين بضبط النفس

حوادث معاداة للسامية في برلين

وزادت الحوادث المعادية للسامية في برلين بشكل ملحوظ منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفقا لهيئة معنية بتوثيق معاداة السامية في ألمانيا.

ووثقت هيئة الأبحاث والمعلومات حول معاداة السامية في ألمانيا 70 حادثة في برلين حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تقريبا ثلاثة أمثال عدد الحوادث التي تم رصدها في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تم رصد 25 واقعة. وقد تلقت الهيئة المزيد من البلاغات التي لم يتم التحقق منها بعد.

ووفقاً للهيئة، وقعت حادثة واحدة من العنف الشديد وثلاث هجمات وتهديدات بالإضافة إلى تسع حالات من الأضرار المستهدفة للممتلكات. وكانت محاولة الحرق المتعمد التي وقعت يوم الأربعاء على مركز الجالية اليهودية والكنيس اليهودي في شارع برونينشتراسه في برلين واحدة منها. وسجلت الهيئة 12 حادثة تم فيها طلاء أبواب أو مداخل مبانٍ سكنية بنجمة داود.

وجاء في بيان للهيئة: "يذكرنا هذا بالممارسة النازية المتعلقة بوضع العلامات، عندما قام النازيون بوضع علامة نجمة داود على المتاجر اليهودية".

ووفقا لبيانات الهيئة المتعلقة بجميع أنحاء ألمانيا، تم توثيق 202 حادثة في جميع أنحاء البلاد منذ يوم هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى يوم الأربعاء الماضي، بزيادة قدرها 240% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة شبكة من مراكز الإبلاغ، حيث يمكن للضحايا والشهود الإبلاغ عن الحوادث المعادية للسامية، وهي ممولة من قبل مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين.

ع.ح./ص.ش.(د ب أ، ك ن أ)