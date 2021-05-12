ألمانيا.. المجلس المركزي للمسلمين يدين مظاهر معاداة السامية

انتقد رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازيك، بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية أمام معابد يهودية في ألمانيا.

وقال مازيك في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية المقرر صدورها يوم السبت: "أدين بشدة مثل هذه المشاهد المشينة.. كل من يشتكي من العنصرية وينشر مثل هذه الكراهية المعادية للسامية فإنه يخسر كل شيء. كل من يزعم أنه يريد انتقاد إسرائيل ثم يهاجم المعابد اليهودية واليهود، يهاجمنا جميعا وسيلقى معارضتي".

وأُحرقت أعلام إسرائيلية ليلة الأربعاء/الخميس أمام معابد يهودية في مونستر وبون. وفي زولينغن أحرق مجهولون العلم الإسرائيلي الذي تم رفعه أمام مبنى البلدية مساء الخميس. وأوقفت الشرطة في غيلزنكيرشن مظاهرة معادية للسامية أمام المعبد اليهودي مساء الأربعاء.

مناشدات بالتهدئة

ومن جانبه، ناشد مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، الاتحاد الإسلامية في ألمانيا ممارسة التهدئة. ودعا كلاين اليوم الجمعة الاتحادات الإسلامية إلى "النأي بنفسها عن العنف ضد اليهود وعن الاعتداءات على أماكن عبادتهم، والدعوة إلى اللاعنف والتهدئة على مستوى الطائفة المسلمة في ألمانيا".

وقال كلاين إنه من المفزع بالنسبة له أن يرى "مدى وضوح تحميل اليهود في ألمانيا المسؤولية عن أفعال الحكومة الإسرائيلية التي لا يشاركون فيها على الإطلاق"، موضحا أن مثل هذا المنظور يعتبر "معاداة بحتة للسامية"، مشيراً إلى أن التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد الحكومة الإسرائيلية ليسا مبرراً لأحداث مثل تلك التي وقعت في بون وغيلزنكيرشن ومدن ألمانية أخرى.

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وفي أحدث تطور في القضية أضرم مجهولون النار في علم إسرائيل الذي تم رفعه أمام مبنى بلدية مدينة دوسلدورف الألمانية. وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن النيابة العامة وأمن الدولة تحققان في الواقعة بتهمة الاشتباه في الإساءة إلى أعلام ورموز دول أجنبية وكذلك "الإضرار بالممتلكات العامة".

ولإرسال إشارة ضد معاداة السامية، رفع رئيس البلدية شتيفان كيلر علم إسرائيل جديد اليوم. وشدد رئيس البلدية كيلر على أن "الاعتداءات على الحياة اليهودية مثل الحرق المتعمد لعلم إسرائيل أمام مبنى بلدية دوسلدورف لا يمكن التساهل معها وندينها بأشد العبارات"، وقال: "المدينة تقف بحزم إلى جانب أتباع العقيدة اليهودية وإلى جانب دولة إسرائيل".

ع.ح./خ.س. (د ب أ)